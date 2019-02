Cote d'Ivoire: Télévision numérique terrestre (Tnt) - Ce vendredi 8 février, le démarrage effectif

Le Premier ministre sera ce matin au centre émetteur d'Abobo, accompagné du ministre de la Communication et des Médias, pour concrétiser la promesse gouvernementale.

C'est aujourd'hui que démarrera la diffusion des signaux de la Télévision numérique terrestre (Tnt) en Côte d'Ivoire. Cela, depuis le centre émetteur d'Abobo où se rendra ce matin le Premier ministre, pour concrétiser la volonté gouvernementale, telle que l'avait annoncée le 28 janvier, le ministre de la Communication et des Médias, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux des journalistes et professionnelle des médias, organisée au palais présidentiel.

Selon les explications du ministre, «la migration vers la Tnt sera effective dans la région d'Abidjan où l'émetteur d'Abobo avait déjà été mis en service. Les autres régions du pays seront connectées de façon progressive avec la construction et la réhabilitation des autres émetteurs». Sidi Touré avait ainsi saisi l'occasion pour situer l'enjeu de cet événement très attendu en Côte d'Ivoire: «L'année 2019 sera importante pour le secteur de l'audiovisuel avec l'opérationnalisation de la Tnt le 8 février et l'arrivée de quatre nouvelles chaînes d'accès gratuit».

Il est à noter qu'après son démarrage en 2012, les travaux de réalisation des infrastructures dédiées à la Tnt ont été lancés en août 2017 et devaient être livrés fin décembre 2018, avec la rénovation de 20 stations émettrices de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) et la création de 18 autres pour opérer le basculement de l'analogique au numérique sur l'ensemble du territoire national. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, le ministre de la Communication et des Médias avait visité, le 26 novembre 2018, le chantier du bâtiment technique de la tête de réseau au centre émetteur d'Abobo.

Lequel bâtiment devrait abriter les infrastructures et les équipements liés à la Télévision numérique terrestre. Sidi Touré avait, à cette occasion, exprimé sa satisfaction face à l'évolution des travaux. Le ministre de la Communication et des Médias avait aussi donné l'occasion de s'informer sur le local dédié : «Le bâtiment technique (R+1) qui servira aussi de siège à la Société ivoirienne de télédiffusion (Idt) structure en charge de la migration, abritera au rez-de-chaussée les salles d'exploitation, les émetteurs, la tête de réseau et de montée satellitaire, la maintenance énergie et émetteur, un laboratoire et un magasin. Une autre salle abritera essentiellement les bureaux administratifs.

Rappelons encore que la Côte d'Ivoire s'est engagée à achever la migration vers la Tnt au plus tard en juin 2020, à l'instar de tous les pays africains qui émettent dans la bande Vhf.

C'est donc pour accélérer le processus de migration que le Conseil des ministres du 20 décembre 2017 a adopté un décret portant création, organisation et fonctionnement de la Société ivoirienne de diffusion (Idt). Sa mission principale est d'assurer la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels sur le territoire national.