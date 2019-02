Algérie: Raccordement au réseau de gaz algérien de 1899 foyers de la ville de Sakiet Si Youcef

Lahdada (Souk Ahras) — Un total de 1.899 foyers ont été raccordés vendredi au réseau de gaz naturel dans la ville historique Sakiet Sidi Youcef (Tunisie), à partir des réseaux algériens.

Ont assisté à cette opération, côté algérien les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Moudjahidine et de l'Energie, respectivement Noureddine Bedoui, Tayeb Zitouni et Mustapha Gouitouni et côté tunisien le ministre de l'Intérieur, Hichem Fourati, de l'Industrie, Slim Feriani et de l'Environnement et des affaires locales, Mokhtar Hammami.

La cérémonie de raccordement au réseau de gaz naturel, inscrite dans le cadre de la commémoration du 61ème anniversaire des événements sanglants de Sakiet Sidi Youcef et à laquelle a ont pris également part, les PDG de Sonatrach, Adelmoumen Ould Kaddour et de Sonalgaz, Mohamed Arkab, a eu lieu à la limite des frontières algéro-tunisienne.

En application des instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, l'alimentation en gaz naturel de la ville historique Sakiet Sidi Youcef à partir des réseaux algériens revêt une importance symbolique.

Annoncé par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia en février 2018, le projet d'alimentation en gaz naturel de la ville tunisienne a été lancé en avril 2018.

Totalisant, une longueur de réseau de 12,5 km depuis la commune de Lahdada (Souk Ahras) jusqu'au centre de distribution de basse tension de Sakiet Sidi Youcef, avec 5 km de réseau à l'intérieur du territoire tunisien, 1.899 foyers seront raccordés au réseau du gaz naturel, dans une première étape pour atteindre 2624 foyers à l'horizon 2030, selon les données fournies.

Lancé en travaux pour le réseau de distribution en avril 2018 et de conduite en août dernier, le projet, mobilisant une enveloppe financière de l'ordre de 17,9 millions de dinars, a été parachevé en travaux en décembre dernier.

Les délégations ministérielles des deux pays se sont ensuite dirigées, vers la ville Sakiet Sidi Youcef.