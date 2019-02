Algérie: Une caravane culturelle algérienne dans plusieurs villes de France

Paris — Une caravane culturelle algérienne s'ébranlera dans les prochains jours pour aller à la rencontre des membres de la communauté algérienne dans plusieurs villes de France, a-t-on appris vendredi de l'ambassade d'Algérie en France.

Cette caravane, a-t-on indiqué, s'inscrit dans "le cadre de la sollicitude constante et personnelle du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la communauté nationale à l'étranger, au maintien d'un contact régulier et entretenu et en faveur de la prise en charge de ses préoccupations".

Initiée en partenariat avec le ministère de la Culture et l'Office national des droits d'auteurs et des droits voisins (ONDA), cette caravane a été annoncée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, lors de la 3ème réunion d'orientation et de coordination, tenue le 30 octobre 2018 à l'ambassade d'Algérie en France, avec les chefs de postes consulaires d'Algérie en France.

Le 14 janvier dernier, une rencontre de coordination a regroupé, au siège de l'ambassade d'Algérie en France, l'ambassadeur Abdelkader Mesdoua, les consuls généraux d'Algérie en France, le DG de l'ONDA, Sami Bencheikh El Hocine, et le représentant du ministère de la Culture.

Dans un premier temps, des concerts, expositions, conférences-débats, spectacles et danses seront organisés par les consulats généraux algériens au niveau des villes de Paris, Lille, Strasbourg, Marseille et Lyon avant de s'étendre sur l'ensemble du territoire français où la communauté algérienne est présente. "Le programme de cette caravane est annuel et se veut être pérenne", a-t-on précisé.