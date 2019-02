Algérie: Evénements de Sakiet Sidi Youcef - Cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs

SAKIET SIDI YOUCEF (Tunisie) - Une cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs des événements de Sakiet Sidi Youcef (Tunisie) a été organisée vendredi devant la stèle commémorative érigée au cimetière des chouhada à l'occasion du 61ème anniversaire des évènements sanglants dans cette ville un certain 8 février 1958.

Ont assisté à cette cérémonie commémorative, côté algérien les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Moudjahidine et de l'Energie, respectivement Noureddine Bedoui, Tayeb Zitouni et Mustapha Gouitouni et côté tunisien les ministres de l'Intérieur, Hichem Fourati, de l'Industrie, Slim Feriani et de l'Environnement et des affaires locales, Mokhtar Hammami.

Après l'entonnement des hymnes nationaux des deux pays, les délégations ministérielles ont déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et lu la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs.

Avant le recueillement, une convention de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie a été signée par le vice-président commercial de Sonatrach, Ahmed Mazighi et le PDG de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), Moncef Harrabi.