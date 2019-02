Algérie: 6 contrebandiers interceptés et 4 véhicules saisis dans le sud du pays

Alger — Six (6) contrebandiers ont été interceptés et 4 véhicules tout-terrain ont été saisis jeudi par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'opérations distinctes à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'Armée Nationale Populaire ont intercepté, le 07 février 2019, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam /6eRM, six (06) contrebandiers et (25) orpailleurs, et ont saisi quatre (04) véhicules tout-terrain, (14.000) litres de carburant, (10) sacs de mélange de pierres et d'or brut, ainsi que divers outils d'orpaillage et un téléphone satellitaire", a précisé la même source.

Dans le même contexte, un détachement combiné de l'ANP a arrêté, à Tlemcen/2eRM, quatre narcotrafiquants et saisi 66 kilogrammes de kif traité, un fusil de chasse et trois véhicules touristiques, tandis que des Garde-côtes ont saisi 32,45 kilogrammes de la même substance à Oran/2eRM.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé trois individus en possession de trois fusils de chasse à Laghouat/4eRM, alors que des détachements de l'ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de 8.000 litres de carburant à Souk Ahras, Tébessa et El-Taref/5e RM.