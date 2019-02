Afrique: La cérémonie se tiendra à Milan le 23 septembre

Milan, en Italie, accueillera la prochaine édition des The Best FIFA Football Awards, le 23 septembre 2019, pour une soirée qui promet encore une fois d'être mémorable. C'est en effet au célèbre théâtre de la Scala que seront honorés cette année les plus grands noms du football mondial. Pour cette quatrième édition, les plus grands noms du football se donnent rendez-vous dans la capitale lombarde.

Après Londres, c'est un autre grand fief du football mondial - où évoluent l'Internazionale et l'AC Milan - qui accueillera la prestigieuse cérémonie. En septembre dernier, le Croate Luka Modrić avait remporté le trophée The Best - Joueur de la FIFA et la Brésilienne Marta avait remporté le trophée The Best - Joueuse de la FIFA. Deux entraîneurs français avaient également été honorés : Didier Deschamps, qui a mené les Bleus au titre mondial en Russie, a en effet été récompensé par le The Best -Entraîneur de la FIFA pour le football masculin, tandis que son ancien coéquipier en sélection Reynald Pedros, aux commandes de l'Olympique Lyonnais, a reçu le prix The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football féminin.

En cette année de Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, les distinctions du football féminin revêtiront une importance toute particulière.

La FIFA est extrêmement reconnaissante envers le Teatro alla Scala et la municipalité milanaise de se voir accorder la possibilité d'organiser les The Best FIFA Football Awards dans une salle si mythique, au cœur d'une cité qui vit au rythme du football. Nul doute que cette soirée sera inoubliable, pour les amateurs de football comme pour celles et ceux qui auront été récompensé(e)s pour leurs exceptionnelles performances footballistiques.

De plus amples détails concernant les procédures de vote et d'accréditation vous seront fournies ultérieurement.