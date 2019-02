Angola: L'exercice du contrôle politique est une nécessité absolue pour le pays - Député

Huambo — L'exercice du contrôle politique par les citoyens et les jeunes en particulier est une nécessité absolue pour relever les défis du développement du pays, a déclaré vendredi dans la province de Huambo, le président du groupe parlementaire de l'UNITA , Adalberto da Costa Júnior.

Exposant le thème "Penser Angola", au cours d'un débat promu par l'organisation de jeunesse Jango Cultural, il a assumé qu'il existait une faible culture de contrôle politique dans le pays, facteur fondamental pour la consolidation de la démocratie, la promotion du développement et progrès.

"Si nous voulons penser à l'avenir du pays, il est nécessaire que les Angolais soient mobilisés pour faire face aux défis actuels, suivre les processus de changement et imposer une plus grande responsabilité aux décideurs afin que leurs actions puissent être guidées par les objectifs souhaités", a-t-il recommandé.

Selon le parlementaire de l'UNITA, il est impératif d'assurer un suivi progressif de l'action de gouvernance du pays afin que les citoyens puissent corriger les actes négatifs et contribuer à la matérialisation des projets visant l'amélioration du bien-être de la majorité.

Pour qu'une telle culture s'affirme dans le pays, il a recommandé aux citoyens de suivre l'action gouvernementale, soulignant que les indicateurs des actions des institutions publiques devant produire des résultats pour la promotion du développement national n'étaient souvent pas strictement adaptés à la réalité nationale.

"C'est pourquoi le pays a encore de nombreux problèmes et des défis très difficiles à surmonter. Nous devons réaliser un vaste forum d'identification de ce que l'Angola a aujourd'hui et des objectifs qui devraient être fondamentalement suivis par la gouvernance ", a-t-il indiqué.

Adalberto da Costa Júnior a également déclaré que le pays avait besoin de réformes et de transformations de paradigmes de plus de 50 ans et de se dépouiller des hauts modes partisans, pour continuer à marcher et prospérer dans les objectifs souhaités, qui ont essentiellement trait à la satisfaction des besoins des citoyens et à l'amélioration des conditions de vie.

Sur l'initiative de Jango Cultural, qu'il a félicité, le président du groupe parlementaire de l'UNITA a estimé que c'était la preuve de la valeur de l'intellectualité de la jeunesse de la province de Huambo, qui s'inquiète des défis auxquels le pays est confronté, en tant que citoyen qui questionne, informé et formé.

Le projet Jango Cultural, à caractère social et à but non lucratif, est une initiative de jeunes dont l'objectif est d'aborder les thèmes d'impact dans la vie sociopolitique du pays.