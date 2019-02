Angola: Le pays réalise une réunion d'information sur la Biennale de Luanda

Addis — Abeba (des envoyés spéciaux) - La délégation angolaise participant aux réunions parallèles préparatoires au 32e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine réalise vendredi à Addis-Abeba (Éthiopie), une rencontre d'information et de sensibilisation sur le Forum panafricain pour la culture de la paix en Afrique "Biennale de Luanda".

La première édition de la Biennale de la paix de Luanda - Forum panafricain pour la culture de la paix en Afrique aura lieu du 18 au 22 septembre prochain, avec la participation d'au moins 12 pays.

En tant que co-organisation du gouvernement angolais et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'événement vise à impliquer les pays africains dans une chaîne conçue pour promouvoir une culture de la paix.

Avec la Biennale de Luanda, l'Angola veut également promouvoir l'harmonie et la fraternité entre les peuples par le biais d'activités et de manifestations culturelles et civiques, avec l'intégration des élites africaines et des représentants de la société civile, des autorités traditionnelles et religieuses, ainsi que des intellectuels, des artistes et des sportifs. La tenue de la Biennale en Angola montre la volonté politique du gouvernement d'établir une coopération de plus en plus étroite avec l'Unesco afin de promouvoir une véritable culture de la paix en Afrique et représente la reconnaissance de l'exemple du pays en matière de renforcement de la paix et de la réconciliation au niveau national.