Sénégal: Macky Sall sera mis en ballotage à Kaolack, selon le coordonnateur de Madické 2019

Kaolack — Le coordonnateur communal de la coalition "Madické 2019", Pape Simakha, a déclaré vendredi que le président sortant Macky Sall qui, selon lui, "n'a réalisé aucune de ses promesses à Kaolack", sera mis en ballotage dans cette commune lors de la présidentielle du 24 février prochain.

"L'opposition va mettre en ballotage le candidat Macky Sall à Kaolack et les responsables de l'Alliance pour la République [APR] en sont conscients, parce qu'aucune des promesses tenues par leur leader n'a été réalisée" , a dit dans un entretien avec l'APS M. Simakha, qui vient de démissionner de l'APR et du cabinet du ministère du Renouveau urbain.

Il a expliqué que Madické Niang lui a tendu la main pour le travail accompli durant les parrainages lors desquels il dit avoir plus 2700 parrains "à la surprise générale des acteurs politiques locaux".

Il a déclaré que ce sont les résultats ainsi obtenus qui ont conduit Me Madické Niang à faire de lui son coordonnateur communal. Il a déploré le fait qu'au niveau de son ancien parti, "les jeunes sont relégués au second plan et n'ont aucune responsabilité, s'ils ne sont pas carrément absents du conseil municipal et du conseil départemental".

Selon lui, la même situation prévaut au niveau national, car "à l'Assemblée nationale, les jeunes ne sont pas nombreux [... ]".

Sur les promesses non tenues du président sortant, il cite le port dont le dragage devait commencer depuis 7 ans, l'Université du Sine Saloum non encore construite, les problèmes d'assainissement et environnementaux qui persistent, etc.

En attendant l'arrivée prévue le 11 juin du candidat Me Madické Niang, Pape Simakha mène des visites de proximité et souligne être à la rencontre des commerçants des marchés de la ville : Ocas, Kibel, marché central, etc.

Il a aussi effectué avec ses camarades de la coalition Madické 2019 des visites dans les villages environnants de Kaolack, notamment à Mbam et dans trois autres localités de la famille maraboutique de Sokone.