Sénégal: Malick Daff prolongé sur le banc du Jaraaf (officiel)

Dakar — Le Jaraaf de Dakar, champion du Sénégal en titre, a prolongé de deux années supplémentaires le contrat le liant à son entraîneur Malick Daff, a appris l'APS vendredi du club de la Médina.

"Oui, c'est effectif, il est désormais lié au club jusqu'en 2021", a déclaré le secrétaire général du club, Léonard Diagne, confirmant une information circulant dans certains cercles.

"En plus de lui renouveler notre confiance, c'est aussi un moyen de lui donner l'occasion de poursuivre le travail qu'il a commencé chez nous", a expliqué le responsable de l'administration de l'équipe de la Médina.

Le Jaraaf a également recruté l'ancien sélectionneur national Lamine Dieng comme directeur technique, ajoute-t-on de même source.

"Il va s'occuper de la politique technique de notre équipe et fera un suivi des petites catégories", a précisé le SG du Jaraaf, soulignant que Lamine Dieng assurera l'intérim de Malick Daff en cas d'absence de ce dernier qui est également entraîneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans.

L'équipe du Sénégal des moins de 17 ans prendra part à la CAN de sa catégorie prévue en avril prochain (14-28) en Tanzanie.

Outre le Sénégal et la Tanzanie, les six autres nations qualifiées à cette compétition sont le Nigeria, l'Angola, l'Ouganda, le Cameroun, la Guinée et le Maroc.

Lamine Dieng, qui a dirigé pendant plusieurs années le Jaraaf de Dakar, sera en outre chargé d'encadrer les anciens joueurs de l'équipe de la Médina en début de reconversion.

"Il aura en charge les entraîneurs des équipes cadette et junior, Bou Sy et Lamine Sagna, mais aussi Pape Ciré Dia et Khadim Faye, qui sont membres de l'encadrement technique de l'équipe senior", a par ailleurs ajouté le SG de l'équipe de la Médina.