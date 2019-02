Algérie: Bedoui - S'inspirer des événements de Sakiet Sidi Youcef pour parer aux dangers menaçant l'Algérie et la Tunisie

- "Les événements sanglants de Sakiet Sidi Youcef perpétrés un certain 8 février 1958 constituent un souvenir pour tirer des leçons et s'inspirer pour faire face aux dangers qui menacent l'Algérie et la Tunisie", a affirmé vendredi depuis la ville de Sakiet Sidi Youcef, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.

"Il demeure nécessaire de travailler ensemble (Algérie et Tunisie NDLR) pour intensifier la coordination et la concertation afin de préserver la sécurité et la stabilité au niveau des frontières communes et mobiliser tous les moyens et les aptitudes pour déjouer toute tentative visant la sécurité et la stabilité des deux pays", a attesté le ministre, lors de son allocution, prononcée à l'occasion de la commémoration du 61ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youcef.

"Nous sommes dans ce lieu historique, mandaté par président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour commémorer l'anniversaire d'un événement qui recèle de leçons qui peuvent inspirer les enfants des deux pays et les motiver pour aller de l'avant pour édifier un développement commun entre les deux pays frères, sous la direction éclairée des présidents Abdelaziz Bouteflika, et Béji Caïd Essebsi", a ajouté M. Bedoui.

A l'occasion, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a appelé les walis des wilayas frontalières à œuvrer "pour le développement et la sécurisation des régions frontalières algéro-tunisiennes" encourageant les walis de la partie algérienne et gouverneurs pour la partie tunisienne à "perpétuer les rencontres annuelles de concertation autour des affaires à intérêts communs et à proposer des solutions concrétisables sur le terrain pour le développement de leurs régions".

Assurant que "la commémoration des événements de Sakiet Sidi Youcef dans ce lieu historique est un hommage aux martyrs qui se sont sacrifiés pour les valeurs de fraternité, de liberté, de dignité et de loyauté", le ministre a ajouté qu"'une bougie d'espoir a été allumée dans la région de Sakiet Sidi Youcef avec le raccordement des foyers au réseau du gaz naturel".

"Cet événement constitue un des symboles du développement réel des zones frontalières communes devant garantir une vie décente aux habitants de la région", a-t-il encore ajouté.

Auparavant, les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Moudjahidine et de l'Energie, respectivement Noureddine Bedoui, Tayeb Zitouni et Mustapha Gouitouni, accompagnés des ministres tunisiens de l'Intérieur, Hichem Fourati, de l'Industrie, Slim Feriani et de l'Environnement et des affaires locales, Mokhtar Hammami ont présidé la cérémonie de raccordement de 1 899 foyers tunisiens au réseau de gaz naturel algérien depuis la commune Lahdada (Souk Ahras) avant de se recueillir devant la stèle commémorative érigée au cimetière des chouhada de Sakiet Sidi Youcef (Tunisie) et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et lu la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs.