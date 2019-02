Algérie: Fourati - Relever le défi du développement des zones frontalières tuniso-algériennes

- Le défi que doit relever l'Algérie et la Tunisie est de "gagner la bataille" du développement des zones frontalières tuniso-algériennes", a affirmé vendredi à Sakiet Sidi Youcef (Tunisie) le ministre de l'Intérieur tunisien, Hichem Fourati.

"La bataille pour la Tunisie comme pour l'Algérie est la même et celle qui s'impose aujourd'hui consistant à relever le défi du développement des zones frontalières tuniso-algériennes", a dit M. Fourati, lors de son allocution prononcée, dans le cadre de la commémoration du 61ème anniversaire des événements sanglants de Sakiet Sidi Youcef.

Soulignant que les relations unissant les deux pays sont "au-delà de simples relations diplomatiques, mais s'élèvent au rang de la véritable fraternité", le ministre tunisien, a ajouté que la commémoration des événements de Sakiet Sidi Youcef, la ville martyre bombardée par l'armée française un certain 8 février 1958 témoigne de "la volonté des dirigeants des deux pays à promouvoir et maintenir la qualité des relations qui lient les deux pays".

Il a dans ce contexte salué la position de l'Algérie vis-à-vis de la Tunisie dans "toute circonstance", indiquant que l'année 2018 a été marquée par l'échange de visites entre responsables algériens et tunisiens dans le cadre " du développement des relations bilatérales politiques, sécuritaires et économiques".

En présence des ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Moudjahidine et de l'Energie, respectivement Noureddine Bedoui, Tayeb Zitouni et Mustapha Gouitouni, la commémoration du 61ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youcef a débuté depuis les limites des frontières algéro-tunisienne à Lahdada (Souk Ahras) par le raccordement de 1.899 foyers tunisiens au réseau de gaz naturel algérien.

Accompagnée par les ministres tunisiens de l'Intérieur, Hichem Fourati, de l'Industrie, Slim Feriani et de l'Environnement et des affaires locales, Mokhtar Hammami, la délégation ministérielle algérienne s'est recueillie devant la stèle commémorative érigée au cimetière des chouhada de Sakiet Sidi Youcef (Tunisie) et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et lu la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs.

Avant le recueillement, une convention de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie a été signée par le vice-président commercial de Sonatrach, Ahmed Mazighi pour la partie algérienne et le PDG de la Société tunisienne de l'électricité et le PDG de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), Moncef Harrabi.