Angola: Le Président angolais reçoit un message de son homologue zimbabwéen

Luanda — La missive dont la teneur traite de questions liées à la situation économique, politique et sociale dans ce pays, a été remis par l'envoyé spécial du Chef de l'État du Zimbabwe, Patrick Chinamasa, qui est arrivé ce vendredi, à Luanda, dans ce but.

Le message, a expliqué l'émissaire du Président zimbabwéen à la fin de l'audience que lui a concédée le Président angolais, João Lourenço, aborde également des questions liées aux efforts du Gouvernement local pour relever les différents défis, principalement économiques.

S'agissant de la situation politique dans son pays, qu'il a jugée calme, il a déclaré qu'il en avait profité pour informer le Chef de l'Etat angolais des manifestations qui avaient eu lieu les 14 et 15 janvier.

Au cours de cette période, les autorités avaient annoncé une augmentation du prix du litre d'essence de 1,38 à 3,31 dollars. En conséquence, la Confédération des syndicats du Zimbabwe a appelé à la grève et les Zimbabwéens sont descendus dans les rues pour protester contre la décision et la crise économique qui affectent le pays.

Ces événements ont entraîné la mort de plusieurs citoyens et la blessure de tant d'autres à la suite de la répression des manifestations.

Rencontre avec des parlementaires allemands

Toujours ce vendredi, lors d'une autre audience, le Président João Lourenço a discuté avec le président de la commission chargée des questions économiques et de l'énergie du Parlement allemand, Klaus Ernst, du parti CDU, des sujets liés au développement économique de l'Angola.

"Nous souhaitons apporter notre soutien afin que la coopération entre l'Angola et l'Allemagne soit plus rapide et plus intense", a indiqué le président de la commission chargée des questions économiques et de l'énergie, la plus grande du parlement allemand, composé de représentants de tous les partis politiques.

La délégation, qui a déjà quitté Luanda pour l'Allemagne, était intégrée des neuf parlementaires de divers partis et s'est réunie avec le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, ainsi qu'avec des hommes d'affaires allemands.