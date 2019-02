Sénégal: "Sonko Président" privilégie le "Dokh Mbokk" pour convaincre l'électorat

Rufisque — La coalition "Sonko Président" mise sur des visites de courtoisie (Dokh Mbokk, en langue nationale wolof) à travers le département de Rufisque pour convaincre l'électorat de voter pour son candidat Ousmane Sonko lors de la présidentielle du 24 février prochain.

"Il nous faut être en rupture avec les pratiques habituellement en cours, il nous faut être innovant avec des méthodes alternatives crédibles. Au lieu du folklore, du tintamarre qui accompagnent la plupart des candidats, on a choisi cette stratégie des visites de proximité", a confié le responsable de la communication du directoire départementale de la coalition "Sonko Président" de Rufisque, Abdou Karim Bèye.

La coalition du candidat Ousmane Sonko, peu visible sur le terrain depuis le début de la campagne électorale, préfère ainsi cette "stratégie plus huilée, plus incisive avec plus d'impact sur l'électorat qui repose essentiellement sur les porte-à-porte en attendant l'arrivée de leur candidat".

Pendant ce temps, d'autres candidats occupent largement le terrain avec des caravanes sillonnant les différentes communes de Rufisque.

La stratégie de "Sonko Ousmane" se veut "plus soft" et "agrée mieux les populations qu'on trouve non pas seulement dans leurs maisons mais également dans leurs lieux de rassemblement habituels chaque jour, depuis le début de la campagne", soutient Abdou Karim Bèye.

Il a cité les marchés, les garages de mécaniciens, les menuiseries, les lycées, les gares et même les cérémonies familiales par le biais du bouche-à-oreille.

Au total 17 initiatives de ce genre ont été déjà déroulées à l'échelle du département de Rufisque par la coalition "Sonko Président", par le biais de cellules inclusives regroupant "globalement l'ensemble des parties prenantes de la coalition Sonko Président", informe M. Bèye.

Sur l'impact de cette stratégie, le responsable de la communication au niveau départemental estime que "la renommée" du candidat Ousmane Sonko les a devancés dans les maisons, il s'agit "juste de mieux approfondir sa vision, son programme auprès des populations".

"Cela nous rassure, puisqu'on est surpris du niveau de connaissance que les populations de Rufisque ont du programme et de la vision de notre candidat", a-t-il fait valoir.

Toutefois, dans la stratégie globale de campagne, il est prévu des meetings, des caravanes mais "pas bruyantes, juste pour communiquer avec les populations à travers des messages incisives" dans les 12 communes du département de Rufisque.