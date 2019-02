Maroc: Appel à la création d'une plateforme de coopération MENA dans le domaine de l'économie sociale et solidaire

Les participants ont plaidé pour la création d'un observatoire de base de données

Les participants à la Conférence internationale sur le développement des coopératives au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), dont les travaux ont pris fin mercredi, à Marrakech, ont appelé à la création d'une plateforme de coopération pour la région MENA dans le domaine de l'économie sociale et solidaire.

Dans des recommandations sanctionnant leurs travaux, les participants ont aussi plaidé pour la facilitation des échanges d'expertises et d'expériences entre les coopératives des pays de la région afin de renforcer l'esprit de solidarité et de concertation.

Les participants à cet événement placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ont également appelé à diagnostiquer la situation du secteur des coopératives dans la région MENA afin d'être mieux informé de la situation actuelle et mieux outillé pour faire face aux défis futurs.

Ils ont aussi plaidé pour la création d'un observatoire de base de données pour la région MENA qui renforcerait l'importance de la recherche, des données et des informations pour collecter, surveiller et évaluer les progrès dans ce secteur, appelant par la même occasion à fournir une feuille de route au mouvement coopératif de la région MENA, aux gouvernements, à la société civile et aux autres partenaires afin de travailler ensemble à la réalisation de la croissance inclusive, du développement global et de la durabilité socio-économique dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Par ailleurs, les participants ont appelé à harmoniser les législations internationales régissant le secteur coopératif et l'économie sociale et à renforcer la collaboration avec d'autres parties prenantes telles que l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation internationale du travail (OIT) et l'Union européenne (UE) et à encourager les gouvernements à soutenir et à accompagner les coopératives par le biais de législations, d'infrastructures et de mécanismes de production et de commercialisation.

Les recommandations appellent aussi à sensibiliser les jeunes et le public en encourageant la création de nouveaux domaines d'activités prometteurs, en particulier de centres de formation scolaire et professionnelle.

Organisée par le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et l'Office du développement de la coopération, sous le thème "Encourager le partenariat entre les coopératives et renforcer l'action collective en vue d'atteindre les objectifs de développement durable", la Conférence internationale sur le développement des coopératives dans la région MENA a connu la participation de plus de 200 acteurs regroupant les membres de l'Alliance coopérative internationale (ACI) avec ses bureaux régionaux, des représentants d'organisations et d'agences de développement, de coopératives et de réseaux de la société civile de 14 pays.

Initiée en partenariat avec l'ACI pour l'Afrique, l'ACI pour l'Asie et le Pacifique et l'ACI pour l'Union européenne, cette rencontre vise à identifier la réalité des coopératives dans la région MENA, de définir une vision et une stratégie communes pour le développement des coopératives dans cette région et de promouvoir les échanges économiques et d'expériences entre elles.

Les participants ont discuté de l'environnement institutionnel et juridique des coopératives dans la région MENA, des coopératives et du climat des affaires dans la région ainsi que de leur rôle dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable.

Cette rencontre a offert aussi l'opportunité pour présenter la riche expérience marocaine dans ce domaine à travers des visites de terrain à plusieurs coopératives de la région Marrakech-Safi.

Fondée en 1895 dans le but d'intégrer les principes coopératifs et souligner le rôle des coopératives dans le développement, l'ACI est la plus grande et ancienne ONG, qui regroupe 113 organisations coopératives et plus d'un milliard de collaborateurs de 109 pays.