Maroc: Distinction de l'Association El Ghalai de taekwondo

L'Association El Ghalai de taekwondo a décroché six médailles dont deux en or, lors du championnat régional des cadets qui s'est déroulé le 25 janvier dernier à Casablanca.

L'Association El Ghalai a occupé la 3ème place aussi bien chez les filles que chez les garçons. Un résultat amplement mérité qui n'a rien de surprenant vu les précédentes performances enregistrées par les taekwondistes sociétaires de cette association.

Au niveau des championnats nationaux et régionaux, et malgré son jeune âge, l'Association El Ghalai compte pas moins de 14 titres obtenus dans la catégorie des cadets.

Pour rappel, l'association a été créée en 2015 à Tacharouk et El Walaa, deux quartiers périphériques de Casablanca. « Notre objectif a été de travailler avec les enfants issus des familles pauvres ou décomposées. Nous avons intégré également les enfants asthmatiques », nous a indiqué Mahmoud Bakri, président de l'Association. Et de poursuivre : «Notre travail consiste à former des enfants à partir de cinq ans pour les championnats nationaux. Notre association compte aujourd'hui entre 120 et 160 membres et notre but est d'arriver à former de futurs champions en mesure de défendre les couleurs nationales lors des manifestations internationales, telles que les Mondiaux et les Olympiades ».

Championnat international de Fujaïrah

Le Maroc a remporté sept médailles, dont une en or, lors de la 7ème édition du Championnat international de taekwondo de Fujaïrah (Emirats Arabes Unis). Soukaïna Saheb a remporté la médaille d'or dans la catégorie de -46 kg tandis que six médailles de bronze ont été décrochées par Soukaïna Al Aouni (-62 kg), Nada Laârej (-57 kg), Chaimae Karimi (-73 kg), Safia Salih (-57 kg), Ayoub El Bassel (+87 kg) et Amine Hermazi (-54 kg).

Ce tournoi a connu la participation de 1254 pratiquants représentant 80 équipes de 40 pays.