Burkina Faso: Air France - «Dmanche surprise» pour les passagers du vol AF 584

Les trois classes de l'avion (Business, Premium economy, et economy) ont été entièrement rénovées pour le bonheur des passagers. Et l'admiration se lisait sur les yeux des différents passagers à l'aéroport international de Ouagadougou. Richard est Canadien, il était parmi les passagers de ce jour en Business.

« C'est super bien, c'est une belle cabine et c'est très beau à l'intérieur. J'ai remarqué qu'on dispose de plus d'espace. Les écrans sont grands et les équipements sont de très bonne qualité. Outre cela, les films de la playlist sont bons et le personnel à bord est très gentil. Tout est parfait » fait-il savoir.

Patrick lui aussi est Canadien et il fait le trajet Paris-Ouagadougou avec Air France depuis près de 15 ans. Il était très surpris de découvrir le relookage de la classe Business. « J'ai trouvé la configuration très intéressante. J'ai apprécié positivement la luminosité et la couleur. En plus, les toilettes sont plus espacées et j'ai aussi remarqué que les écrans de télévisions sont plus grands en haute définition avec une plus grande variété de programme et surtout une facilité d'utiliser les télécommandes par touche. (... ) J'aime aussi bien, la configuration des sièges qui couchent à 180°qui permet un meilleur confort pour pouvoir se reposer ».

En effet, le nouveau siège Business, comme le passager laisse entendre, se transforme en véritable lit totalement plat de 2 mètres de long et d'une largeur de 57,1 cm pour traverser les fuseaux horaires sans fatigue. Aussi avec le tout nouvel écran tactile HD de 18 pouces les clients pourront découvrir plus de 1 400 heures de divertissement. Son interface réactive s'accompagne d'une nouvelle télécommande plus ergonomique.

La classe Economy n'est pas resté en dehors de ce relookage. Mme Bary originaire du Mali très séduit nous détaille les étapes du vol qu'elle a trouvé agréable. « On nous a accueilli déjà à l'embarquement avec de petits sacs et une plaquette d'information. A l'intérieur, la cabine était plus confortable, les écrans de télévisions beaucoup plus grands ainsi que les sièges et on avait plus d'espace pour les jambes. Vraiment nous étions à l'aise et en sortant j'ai vu que le Business était super » Le Burkinabè Boukary Yougbaré qui voyage avec Air France depuis 4 ans apprécie surtout la possibilité de charger son téléphone à bord via la prise électrique même en étant en classe éco.

La nouvelle classe « eco » dispose plus d'espaces entre les accoudoirs, une mousse ergonomique renforcée, une inclinaison à 118°pour le siège, un espace de 79 cm pour leur jambe, une tablette agrandie et aussi un écran tactile Haute définition en 16/9 de 11,7 pouces.

Bakari Ouélé, fidèle passager de la compagnie depuis 1985 a fait le trajet du jour en Premium economy et il n'est pas près d'oublier de sitôt ce vol : « Déjà, j'ai senti que tout était neuf et tous les équipements fonctionnaient. C'est plus moderne avec les nouvelles connectiques et les écrans sont très fonctionnels. J'ai vraiment apprécié et le service était impeccable. »

En Premium, l'inclinaison de leur siège est à 130° avec un coque fixe, un espace de 102 cm entre les rangées, un repose pied plus large, un écran Haute définition de 13,3 pouces, un wifi à bord, une prise et un port USB individuel.

En rappel, cette nouvelle génération des cabines Economy, Premium Economy et Business entre dans le cadre de la volonté de la compagnie aérienne d'offrir à ses clients un plaisir inégalé durant leur voyage. Ces nouvelles cabines sont revêtues de nouveaux sièges, d'une nouvelle harmonie et surtout de nouvelles attentions de l'équipage.

Pour rendre opérationnelle ces nouvelles cabines pour un voyage intense en plaisir et en émotion, la compagnie a investi 150 millions d'euros soit plus 98 milliards de F CFA. Un investissement dont l'objectif est d'offrir « une expérience conviviale et chaleureuse » à chacun des passagers pour qu'il se sente durant le temps d'un vol « un peu comme chez eux ». Ce relookage concerne la flotte de 15 Airbus A330 d'Air France Klm.