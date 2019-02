Cameroun: Entretien et construction routiers - Le portefeuille des projets passé au scanner

Ouvertes lundi dernier à Yaoundé par Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics (Mintp), les Journées de revue des projets d'infrastructures routières rentrent en gare ce vendredi 08 février 2019. Plus de 60 projets passés au peigne fin.

Lundi dernier dans ses services à Yaoundé, Emmanuel Nganou Djoumessi le Mintp, a ouvert la première journée d'examen des projets de construction et d'entretien routiers. 13 projets avaient été passés au crible ce jour-là. Emphase avait été mise sur la route Babadjou-Bamenda (Nationale N°6), les travaux d'aménagement de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Lena, ainsi que les travaux de construction des ponts métalliques ACCROW.

Au cours de cette concertation, il avait été reconnu que la réhabilitation de la route Yaoundé - Bafoussam - Babadjou (Nationale No 4), pâtit de la situation sécuritaire engendrée par la meurtrière crise anglophone. Il s'agit plus spécifiquement, de la section Babadjou - Bamenda. Adjudicataire des travaux, l'entreprise française Sogea-Satom a affirmé que le taux d'avancement global est de 13,5%, pour une consommation des délais de 77%.

Pour ce qui est des régions du Centre et de l'Adamaoua, le lot 1, Batchenga-Ntui en passant par le pont du fleuve Sanaga (100 mètres), l'entreprise adjudicataire affirme attendre la libération totale des emprises pour accélérer les travaux. Les lots 2 et 3 ne connaissent guère un meilleur sort. Ntui-Mankim et Mankim-Yoko sont en retard à cause des lacunes diverses de l'entreprise chargée des travaux. Concernant les lots 4, 5 et 6, Yoko-Lena, Lena-Sengbe et Sengbe-Tibati, la mission de contrôle du Mintp relève que les travaux vont bon train.

Chargé de la construction de 55 ouvrages métallique sur l'ensemble du territoire national, le projet Accrow est déjà en œuvre pour 15 ouvrages répartis dans l'Adamaoua, le Nord - Ouest, le Sud, l'Est et le Centre.La route Grand Zambi - Kribi sur la Nationale No 22, a clôturé les débats du jour. Camer.be a appris que l'entreprise adjudicataire est optimiste. Dejà bien installée, les emprises sont en cours de libération.

Les concertations commencées lundi, prennent fin ce jour à Yaoundé.