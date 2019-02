Niger: CAN U20 - Rêve brisé pour le Mena du Niger

Le stade général Seyni Kountché de Niamey, qui a pratiquement fait le plein, a été le théâtre d'un véritable combat physique entre le Niger et le Nigeria. C'était dans le cadre des matchs de la troisième journée du groupe A de la 21e édition de la CAN U20 Total Niger 2019 qui a tourné à l'avantage des jeunes nigérians qui l'ont emporté par 1 but à 0.

Entre Nigériens et Nigérians, la partie s'annonçait des plus difficiles. Le Niger avait obligation d'attaquer et de marquer pour assurer une qualification pour les demi-finales. En ballotage favorable, le Nigeria pouvait se contenter d'un nul. Et pourtant, ce sont les Nigérians qui imposent très vite leur rythme en étant sur tous les ballons par une présence physique, athlétique, agressive et un engagement à tout rompre qui mettent en difficulté les jeunes du Niger. Ces derniers vont tenter de répliquer par un jeu physique aussi, mais, ont manqué d'un peu plus d'agressivité. Et la domination nigériane n'était pas loin de se matérialiser à la 4e mn lorsque, sur une longue transversale, le ballon passe dans le dos de la défense nigérienne et l'attaquant Nazifi Yahaya, qui était en embuscade, récupère le cuir mais, ne parvient pas à tromper le gardien de but, Khaled Lawali Ibrahim bien sorti pour le contrer.

Un coup franc qui scelle le sort du Niger

Le Nigeria affichait ses ambitions dans ce match où le calcul n'avait pas droit de cité pour lui. Tout au long de cette première période, les Nigérians vont se montrer plus présents face à une formation du Niger crispée, timorée et incapable d'inquiéter la défense adverse à travers un jeu qui manquait d'inspiration où on courrait beaucoup plus avec le ballon sans jamais trouver le meilleur équilibre.

Pendant que ces deux équipes se neutralisaient au stade général Seyni Kountché, les Bafana Bafana dominaient les Hirondelles du Burundi par 1 but à 0 après environ 10 mn de jeu.

A la pause, Nigeria et Afrique du Sud avaient leur ticket pour les demi-finales.

Au retour des vestiaires, le Nigeria continue d'appuyer sur l'accélérateur. Le capitaine Ikouwem Udo Utin et ses camarades ne manquent pas d'inspiration pour aller inquiéter la défense nigérienne même si parfois cela manquait de lucidité. Par leur engagement et l'envie de prendre le dessus, les jeunes nigérians seront récompensés à la 73e mn lorsque sur un coup franc quelque peu excentré sur le côté droit de la défense nigérienne, Adamu Ibrahim Alhassan d'une frappe en douceur, au premier poteau, prend à contre-pied les défenseurs et le gardien nigériens avant de trouver le chemin des filets.

La solidité nigériane a fait la différence

A 1 but à 0 pour le Nigeria, les choses se compliquaient davantage pour le Niger qui tente de puiser dans ses dernières ressources sans trouver la stratégie idéale pour revenir à la hauteur de son adversaire. Il fallait d'abord égaliser pour le Niger avant de chercher à prendre l'avantage mais, l'équation était difficile à résoudre pour cette formation qui avait dû mal à trouver ses repères façon à une équipe qui faisait preuve de plus de maturité dans le jeu. Et Les dernières minutes de la partie vont être quelque peu poussives même si le public nigérien a cru à un miracle en soutenant son équipe jusqu'au coup de sifflet final. Mais, les dieux du stade général Seyni Kountché n'étaient pas avec le Mena qui voit son rêve brisé en étant éliminé de cette 21e édition de la CAN U20 Total 2019. Pendant ce temps, c'est le Nigeria qui sort solide leader du groupe A avec 7 points avec comme deuxième qualifié, l'Afrique du Sud qui totalise 5 points après s'être imposée devant le Burundi par 1 but à 0. Si le Niger est troisième avec 2 points, le Burundi ferme la marche avec 1 point.

Déclarations d'après-match

Paul Osahon Aigbogun, entraineur du Nigeria

« Il y avait deux bonnes équipes mais, le résultat est ainsi »

« Ce fut un match très difficile entre deux bonnes équipes et j'aimerais dire au coach nigérien que c'est le résultat qui est ainsi. A ce stade de la compétition, je ne pense que nous avons une préférence par rapport particulièrement à une équipe que nous voulons rencontrer en demi-finale. Nous sommes dans une compétition où nous prenons les adversaires tels qu'ils vont venir ».

Ismaïla Tiémoko, entraineur du Niger

« La maturité a prévalu »

« Le match était engagé et physique mais, c'est surtout la maturité qui a prévalu. Mes joueurs n'ont pas démérité sur le terrain tant techniquement que tactiquement. Quel que soit le score du match que nous aurions eu face au Burundi, il fallait impérativement qu'on batte le Nigeria. Au vu du classement après les deux premiers matchs et ne sachant pas l'issue du match de Maradi entre l'Afrique du Sud et le Burundi, nous étions dans l'obligation de gagner