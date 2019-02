Sénégal: Kolda - Madické Niang s'engage à doter chaque commune de 1, 500 milliard FCFA

- Le candidat de la coalition "Madické 2019", Madické Niang, s'est engagé vendredi à mettre à la disposition de chaque commune un montant d'un milliard cinq cents millions de francs CFA, pour notamment les aider à résoudre les problèmes d'eau, d'électricité et d'infrastructures sanitaires.

"Mon souhait est que chaque Sénégalais ait un métier pour aider chacun à avoir un travail afin qu'il puisse prendre ses besoins en charge. [... ] je vais mettre à la disposition des communes, de la plus petite à la plus grande, un milliard cinq cents millions pour résoudre les problèmes d'eau, d'électricité, d'infrastructures sanitaires et d'unités de transformation", a-t-il déclaré.

Il a dit vouloir initier des concertations sur les ressources que devrait générer les contrats pétroliers et miniers, en vue de "voir les ressources à mettre à la disposition des jeunes et des femmes".

"Je suis intéressé et préoccupé par l'intérêt des Sénégalais ici à Kolda. Je vous donne rendez-vous comme je l'ai fait à Ziguinchor et Sédhiou. D'ici deux à trois ans, si je suis élu, je vais transformer le visage de Kolda et celui qui visitera Kolda saura que c'est un autre gouvernement qui est mis en place", a lancé Me Madické Niang à ses militants et sympathisants, dans une déclaration faite devant la gouvernance de Kolda.