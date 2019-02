Madagascar: Telma - Des cadeaux pour la Saint Valentin

Les cadeaux Saint Valentin, c'est dans les Shops Telma

Les cadeaux coup de cœur pour la Saint Valentin sont chez Telma ! Découvrez en Telma Shop toutes les nouveautés sur les mobiles et les offres Telma pour vivre une extraordinaire passion !

La Saint-Valentin est toujours une période faste pour les opérateurs téléphoniques. Raison pour laquelle, ils profitent de l'occasion pour lancer des produits et services. Histoire de permettre aux amoureux de se faire de très beaux cadeaux .

Tradition. Telma ne faillira pas à la tradition, cette année en proposant à ses abonnés des services et produits appropriés. « Pour l'occasion, l'opérateur N°1 propose son extraordinaire philtre d'amour remplis de nouveautés pour faire fondre le cœur de l'être aimé », lit-on notamment dans un communiqué de Telma. Ainsi, cette année, Telma propose son tout nouveau Fell+ le smartphone « qui fera durer votre relation avec sa puissante batterie de 2 500 mAh, à seulement 109.000 Ar. Sinon, on peut également opter pour le Wi-Kif 4G, considéré comme le coup de cœur pour cette Saint-Valentin 2019 . A seulement 79.000 Ar, ce nouveau téléphone est doté de la connectivité 4G. « Grâce à cela et à sa Big Battery de 2 500 mAh, bénéficiez encore plus de l'internet Très Haut Débit Mobile by Telma partout à Madagascar »

Bonus. Qui dit smartphone dit connexion Internet. Et les abonnés peuvent en profiter au maximum avec les offres Telma Net, créditées de 50% de bonus en cas d'achat via M'Vola. « Que cela soit pour le Net One Day, Net One Night, Net One Week ou Net One Month, vous pourrez toujours gagner 50% de bonus datas pour le même prix ! Ce n'est pas tout, vous aurez également un bonus de 20% utilisable sur votre compte principal ! Pour acheter les offres Telma Net via MVola, il suffit juste de taper le #111*1# et de suivre les instructions. Achetez-les également via l'application Telma et Moi Lite, à télécharger gratuitement sur Google Play ». Et pour couronner le tout Telma offre aux amoureux la possibilité de gagner des cadeaux sur sa page facebook. « Cette année, faîtes une déclaration originale en vous servant du digital et marquez votre histoire ! Dites-lui que vous le/la « kiffez » grave, à la folie, passionnément en vidéo et tentez de gagner un duo de Wi-Kif 4G by Telma ! Le principe est simple : enregistrez votre déclaration d'amour dans une vidéo de 5 secondes. Postez-la en mode « Public » sur votre compte Facebook avec les hashtags #JeTeKiffe et #TelmaMadagascar ! La personne qui aura obtenu le plus de « Like » sur sa déclaration gagnera un Wi-Kif 4G et sa paire pour l'élu(e) de son cœur !