Tunisie: On attend toujours la résolution

Quant à Lassaad Yacoubi, il n'a pas manqué de souligner dès l'ouverture de la réunion de la commission : «Aucun accord ne sera adopté sans l'avis favorable de la commission administrative».

Une déclaration claire et nette : Noureddine Taboubi a beau intervenir auprès du chef du gouvernement et du ministère de l'Education pour obtenir que le gouvernement avance de nouvelles propositions que beaucoup considèrent comme honorables au point que, jeudi soir, l'on n'a pas hésité à annoncer, à La kasbah, que «l'accord sera signé demain» (hier), le dernier mot reviendra aux enseignants, plus précisément aux membres de la commission administrative sectorielle.

Plus encore, au moment où commençaient les travaux de la commission, des enseignants se sont rassemblés devant le siège de la centrale syndicale place Mohamed-Ali «pour scander des slogans appelant au droit à la prime spécifique et à la baisse de l'âge de départ à la retraite».

Et comme les échos parvenant de la réunion de la commission administrative laissaient entendre qu'il existe des divisions entre ceux opposés à l'accord et ceux appelant à mettre fin au différend avec le ministère, l'on s'est demandé comment le conflit allait être tranché.

Une première réponse a été donnée par Lassaâd Yacoubi qui précise que «les décisions de la commission administrative sont prises à l'unanimité», ce qui laisse entendre que le rejet de l'accord est plus que probable, sauf rebondissement de dernière minute ou «intervention énergique et tranchante» de la part du secrétaire général de l'Ugtt qui observe, depuis son bureau, au siège de la centrale ouvrière, les travaux de la commission.

Une commission pédagogique pour rattraper les cours perdus

Du côté du ministère de l'Education et au moment où Lassaâd Yacoubi appelle les enseignants rassemblés à la place Mohamed-Ali à rejoindre leurs collègues en sit-in au siège du département à Bab Bnat, Hatem Ben Salem se comporte et agit comme si la crise était déjà résolue et annonce : «Une commission pédagogique se réunira dans les plus brefs délais pour discuter de la possibilité de rattraper les cours perdus».

S'exprimant, hier, lors du forum national des enseignants innovants, il ajoute: «L'objectif est d'assurer la réussite de l'année scolaire».

Reste posée la question qui préoccupe les centaines de milliers d'élèves et de parents : les choses rentreront-elles dans l'ordre, le lundi 11 février, comme l'a annoncé le ministre de l'Education et les élèves et les enseignants regagneront-ils leurs établissements, avec la mission de sauver ce qui peut encore l'être?