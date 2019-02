Tunisie: Plus difficile que prévu

Expulsion de Jmel. Avertissement : Raddaoui, Banoun, M'sakni, Jmel.

ESS : Bdiri, Kachrida, Jmel, Boughattas, Raddaoui, Awadhi, Bayou (Mathlenni), M'sakni, Hanachi, Chikhaoui (Brigui), Laribi (Kanote).

Raja : Zeniti, Chakir, Inka, Nanah (Douik), Banoun (Jabroun), Zakaria, Warfalli, Hafidi, Rehimi, Yajou, Hadraf

L'Etoile a abordé sa campagne arabe dans des conditions idéales avant d'accueillir le Raja, surtout après avoir battu les Marocains par 2-0 à Rabat à l'aller, mais la réalité sur le terrain fut tout autre lors du match retour au stade olympique de Sousse. Avec Aouadi et Laribi, les Etoilés ont pourtant connu une entame délicate. Face au pressing offensif des Marocains, les camarades de Chikhaoui ont beaucoup souffert. En effet, avec leur 4-3-3 bien préparé par leur nouvel entraîneur Caldéron, les visiteurs étaient plus menaçants et prêts à ouvrir le score pour leur équipe.

Avec le trio Hafidi-Rehimi et Yajou, le Raja a dominé les débats en multipliant les manœuvres sur les couloirs.

Sentant le danger, le triangle Kachrida-Chikhaoui-M'sakni s'est réveillé en menaçant l'arrière-garde marocaine bien vigilante pour écarter chaque fois le danger.

Mais les maladresses devant les buts ont aussi été importantes à l'image de M'akni (12'); Kachrida (22') et encore une fois M'sakni (17'). Ce dernier a eu une bonne opportunité pour ouvrir le score en recevant le ballon, mais son tir a été bloqué par un défenseur marocain. Ce fut une chaude alerte dans le camp marocain. À l'inverse, il n'a pas fallu beaucoup d'occasions au Raja pour ouvrir le score.

Le Marocain Yajour a montré à son entraîneur qu'il pouvait être utile en ouvrant le score pour le Raja après un tir de Hafidi et le cadeau du gardien étoilé (29'). Pendant cette première mi-temps, le jeu étoilé était assez transparent et marquant l'inspiration à l'image de Chikhaoui, Aouadhi et Laribi qui a confirmé qu'il n'est pas un attaquant.

La fin de cette première période a soulagé les Etoilés, jusque-là peu à l'aise. De son côté, le Raja espérait marquer un second but pour décrocher la qualification.

Un recul inexplicable des Etoilés

C'est reparti pour la reprise, Lemerre remplaça Chikhaoui par Brigui. Physiquement impressionnants et parfaitement en place tactiquement, les Marocains ont dominé cette seconde période d'un bout à l'autre en multipliant les manœuvres offensives par Yajour, véritable danger pour la défense étoilée. Mais cette domination marocaine fut aidée par le recul inexplicable des Etoilés dans leur moitié du terrain. Les Marocains ont multiplié les occasions pour aggraver le score à la 47', 52' et 62'. Mais Yajour a eu l'opportunité pour aggraver le score mais l'attaquant marocain a temporisé la balle (70'). Afin d'avoir plus de chances de marquer, Caldéron fit entrer un attaquant à la place d'un défenseur.

Les dix dernières minutes furent assez stressantes pour les Etoilés recroquevillés en défense pour conserver leur avance.

Ils ont joué avec le feu face à une bonne équipe marocaine qui a déployé beaucoup d'efforts, mais en vain.

L'ESS a tenu durement le coup pour assurer sa qualification en demi-finale. Il a fallu toute la vigilance de Bdiri pour décrocher son billet avant que Brigui ne rate l'égalisation à la 92'.