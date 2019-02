Tunisie: Le COK passe

Le COK a vu autrement, sa satisfaction légitime est de retrouver le play-off : chose faite avec beaucoup de rigueur, d'allant et de maîtrise. L'apothéose, après quatre victoires consécutives, est souriante, en attestent le saut qualitatif et le travail entrepris de longue haleine par l'entraîneur Mohamed Ali Ben Cheikh et le «loup» Mounir Gara.

Le pari gagné ne cache pas les quelques imperfections apparues en cours de route et essentiellement lors de la dernière rencontre. Les coéquipiers de Mohamed Ben Youssef, fortement rajeunis cette saison, manquent de la capacité nécessaire pour évoluer sur un rythme constant et conserver leur ascendant.

La preuve : ils ont mené la vie dure aux Clubistes de Sfax durant les deux premiers sets qu'ils ont remportés sur le même score 25-22, puis ce fut la déroute 10-25 au troisième set.

Heureusement, les Kélibiens ont pu revenir à la charge en effectuant un retour fracassant leur permettant d'assiéger les locaux sous une pression constante pour remporter le quatrième et ultime set en leur faveur et avec une certaine aisance 25-19. Mission accomplie à une journée de la fin. La route vers le play-off est complètement dégagée pour le COK.

Les deux autres concurrents, l'ASMarsa et la Mouloudia de Bousalem, ont dû s'employer à fond à domicile pour venir à bout de leurs adversaires respectifs, la Saydia et le Tunisair Club. Pour les Marsois sur le score de 25-23, 25-18 et 25-17. Un peu moins pour les Mouloudiens à l'issue d'une rencontre à quatre sets, 22-25, 25-16, 25-18 et 25-14.

L'Avenir de La Marsa est à un point de la qualification, la Mouloudia est à trois points et face à une victoire impérative (3-0 ou 3-1) face au COK à Kélibia demain. En cas d'échec, c'est l'ASM qui passera même, s'il ne récoltera aucun point de son déplacement à la salle Zouaoui de Tunis où il affrontera l'Espérance de Tunis.

Résultats conformes dans le reste des rencontres. Les deux coleaders EST et ESS n'ont pas fait de détails respectivement face au CSH-Lif et l'ASTélécoms de Sfax.

L'USCarthage à domicile s'est approprié les deux points de la victoire au détriment de l'USTSfax en renversant la vapeur au cinquième set 15-12. Du coup, les Carthaginois rejoignent les «Verts» d'Hammam-Lif dans la onzième place.

Résultats

ASM-SSBS 3-0

CSS-COK 1-3

MSB-TAC 3-1

ESS-ASTS 3-0

CSHL-EST 0-3

USC-USTS 3-2

Classement Pts J

1) EST 60 21

-) ESS 60 21

3) CSS 48 21

4) SSBS 42 21

5) COK 37 21

6) ASM 34 21

7) MSB 32 21

8) ASTS 25 21

9) TAC 15 21

10) USTS 10 21

11) CSHL 7 21

-) USC 7 21