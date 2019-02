Tunisie: L'injustice pollue la victoire

Et c'est bien le cas du match de la quatorizième journée qui a opposé l'USTataouine à l'EST avant-hier à Tataouine.

Dans ce match, qui n'en était pas un en raison de sa fadeur et de sa médiocrité, l'on s'acheminait tout doucement vers un score de parité qui n'allait surprendre personne, encore moins les joueurs sur le terrain qui affichaient une certaine résignation quant à son issue. Coup de théâtre : l'arbitre de la rencontre, en l'occurrence Yosri Bouali, en a malencontreusement décidé autrement en accordant un penalty inexistant à l'Espérance à la 80'.

Et du coup, un sens fut désagréablement donné à ce match qui était loin de charmer les supporters des deux équipes.

Le penalty fut transformé avec succès par Haïthem Jouini qui offrit ainsi une nouvelle victoire à son équipe sans le moindre mérite car ni l'EST n'i l'USTatatouine n'ont réussi à créer la moindre véritable occasion de but dans ce match à oublier carrément.

L'EST n'a pas besoin de soutien

Il n'y a pas lieu de trop s'acharner sur Yosri Bouali car ce n'est pas son intégrité qui est mise en cause dans ce coup de théâtre, mais c'est plutôt son aberrante incompétence et celle de son juge de ligne qui sont à déplorer.

En effet, en essayant d'analyser objectivement ce qui s'est passé, on se rend à l'évidence que la décision de l'arbitre Yosri Bouali peut, sans équivoque, être qualifiée de bourde impardonnable ayant créé un énorme sentiment d'injustice et de frustration auprès des joueurs et des supporters de l'USTataouine.

Il y a d'abord le fait que l'action ou plus exactement la déviation du ballon de la poitrine effectuée limpidement par le défenseur Hédi Khalfa, qui était de dos vis-à-vis de l'arbitre, ne pouvait logiquement pas être vue par ce dernier.

C'était plutôt la collaboration du juge de ligne Elyès Braham qui aurait dû se mettre en évidence dans cette action. Seulement ce dernier qui était pourtant bien placé n'a pas bougé le doigt pour s'opposer à la décision prise à la hâte par l'arbitre central.

Par ailleurs, Yosri Bouali aurait dû faire usage du «bénéfice du doute» et laisser le jeu se poursuivre, ou du moins consulter son adjoint pour une décision réfléchie et concertée.

Et même s'il n'avait pas accordé le penalty, personne ne l'aurait blâmé car devant une situation douteuse, il pouvait quand même «favoriser la partie la plus faible» (comme dans un tribunal) et éviter ce nouveau cas d'injustice qui a été à l'origine de la tumultueuse réaction des supporters de l'USTataouine. De surcroît, la bévue arbitrale a mis l'Espérance et ses supporters sur le banc des accusés pour un tort dont ils sont innocents. Yosri Bouali a aussi privé l'EST et ses fans de savourer une victoire (indûment réalisée d'ailleurs) par le fait qu'il les a placés dans la situation du fameux «tricheur qui ne connaît jamais le goût de la victoire» (adage).

Ce cas mérite d'être le déclic d'un sérieux débat concernant l'arbitrage tunisien.