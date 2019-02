Tunisie: Une «tunisianité» musicale revisitée

Dali Chebil et Jihed Khemiri portent le flambeau de la musique contemporaine tunisienne depuis peu. « Mina Nawa - Variations» est un répertoire teinté de malouf tunisien revisité avec un zeste de sonorités électriques. Des notes issues d'un patrimoine tunisien revisité autrement. Des réinterprétations de morceaux célèbres et de nouvelles compositions inédites ont bercé le public. Leur atout fort ? Ajouter des airs d'électro-rock à du chant soufi tunisien à l'aide d'un piano et d'une voix masculine puissante.

Ils rendent hommage, à travers leur musique singulière, au répertoire tunisien et à sa richesse. Un retour sans nul pareil au fondement du patrimoine national. Ce jeune duo s'est fixé comme objectif de préserver ce trésor sonore, en présentant un travail peaufiné, recherché.

Ils ont ainsi fait vibrer la foule d'un titre à un autre chanté par Jihed Khemiri. Le duo a rendu hommage au trésor musical national à travers du malouf modernisé. Des airs qui ont électrisé la foule et répandu un grand bonheur autour d'un public complètement apaisé pendant une heure avec une reprise d'Om Kalthoum, « Alf lila wa lila », « Yala Tnaam », « Fil Brima », « Ala Beb darek », « Chouchana » et bien entendu « Mina nawa ». Entre ballades et morceaux rythmiques, l'effervescence sonore a atteint son paroxysme. Une date à la Maison de Tunisie à Paris sera annoncée prochainement.