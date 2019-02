Tunisie: Trois grands formats au menu

Revoilà la Supercoupe tuniso-libyenne !

Parallèlement aux matches de Coupe, aura lieu la seconde édition de Supercoupe tuniso-libyenne opposant les équipes vainqueurs de Coupes et championnes dans leurs pays lors de la saison 2017-2018. Ainsi Kéribis de Korba, détentrice de la Coupe de Tunisie, recevra aujourd'hui, à partir de 15h00, l'équipe libyenne de Nady Al Jihad dans une rencontre s'annonçant spectaculaire et d'un bon niveau. Demain, et à partir de 15h00, le beau parc de Five Star (Borj Touil) abritera la supercoupe des clubs champions des deux pays, à savoir Tronja et Nady Attahadi. Un beau duel en perspective entre deux grandes équipes comptant dans leurs rangs des joueurs techniques et chevronnés. D'un autre côté, Read Olf et Outik termineront, demain à partir de 15h00 au stade de Raoued, leur match pour le compte de la 2e journée retour du championnat national en disputant la 2e mi-temps qui n'a pas eu lieu pour des raisons de sécurité. Le score à la fin de la première période de jeu était 3-1 pour Read Olf.

Le programme Aujourd'hui

A.S Bouarada-C.S.Al Mourouj

Demain

Metline-Yris

Arrayadhi Sousse-Ahely Sahely

JSM'saken-Al Haouaria

Ksar Helal-Raoued

Ruspina Monastir-Sbeïtla

Al Ittihad Sahely-Club Chebbien

Feriana-Annahal

Club Gafsien-Hammamet

Club L'Aouina-Wifak Aousja

La Marsa-Rafraf

A.PBizerte-l'Aouina

ASKobaa-Mornag

Assomaâ-USKalaoui

ESDiar Hajjaj-Regueb

Al Maâmoura-A.S.Radès