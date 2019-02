Tunisie: Promesses et défaillances

La première mi-temps était assez compliquée, vu que les deux entraîneurs Krol et Montacer ont fermé toutes les issues pour permettre aux joueurs du milieu de terrain d'organiser leur jeu. Ils étaient bloqués. Certes, on a remarqué une légère domination cabiste, mais à chaque fois, Sokari et Djelassi tentèrent de se surpasser pour contrecarrer le jeu fluide des Cabistes.

Avec le temps, une certaine lassitude a été constatée de la part des Sfaxiens qui n'ont pas retrouvé leur fraîcheur physique. C'était visible. On n'a pas vu Manuchio et Marzouki, qui a effectué son retour après une blessure contractée face au FC Vipers en Coupe de la CAF.

Profitant des défaillances physiques des Sfaxiens après les efforts consentis lors du match face à l'ESS et de la méforme de Herzi, Moncer, Marzouki, Zammouri, Djelassi et Zouaghi, les Cabistes ont été plus dangereux dans cette première mi-temps et ont eu l'audace de profiter d'une hésitation défensive pour surprendre Dahmane par Sahraoui (47').

Le caoching de Krol

Devant cette stérilité offensive et cette incapacité de bloquer les incursions cabistes, Krol a fait entrer Oueslati, Hamdouni et Chaouat et a effectué aussi les réajustements nécessaires en optant pour le 4-3-3 avec Marzouki, Chaouat et Hamdouni. Avec ces changements, le visage de l'équipe sfaxienne est devenu plus serein avec un football fluide et clairvoyant face à un ensemble cabiste vigilant et dangereux, emmené par le trio Ben Choug, Darragi et Watara qui ont mené la vie dure aux défenseurs sfaxiens, toujours bien guidés par le duo H'nid-Amamou.

La nervosité a dominé aussi les débats, ce qui a obligé l'arbitre Youssef Sraïri à expulser trois joueurs : H'nid, Marzouki et Bousnina, et d'infliger huit avertissements aux joueurs des deux camps. Il faut dire que l'arbitre n'a pas été serein et vigilant, dans ses interventions.

En multipliant les incursions sur la partie droite, Hamdouni adressa un centre pour permettre à Chawat d'égaliser et de marquer son 5e but de la saison. Encouragés par ce but, les Sfaxiens ont accentué leurs attaques par Oueslati qui a eu l'opportunité en trois occasions de donner l'avantage aux siens, mais Thamri, dans un grand jour, a sauvé son équipe. Le match s'est achevé sur le score de 1-1 avec un regret de la part du CSS qui méritait de gagner, mais ses joueurs ont perdu une mi-temps pour retrouver leur fraîcheur grâce au coaching de Krol. De son côté, le CAB a été trahi par la blessure de Sahraoui et l'expulsion de Bousnina qui ont perturbé la stratégie de Montacer Louhichi.