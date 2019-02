Tunisie: Une réussite porteuse d'espoir...

Une tactique payante... !

Face au ST, Dridi, qui a bien décortiqué le jeu de son adversaire, a opté pour un 3-5-2, avec trois joueurs à l'axe, en l'occurrence Dziri, Zouhir et la nouvelle recrue, l'ex-Etoilé Omrani. Ce schéma s'est transformé en phase de repli en 3-6-1, ce qui a énormément empêché le ST de développer son jeu habituel pour aller porter le danger vers les buts de Jrad, qui a excellé par ses arrêts décisifs, notamment à l'entame du match. Donc, la bataille de l'entrejeu a tourné à l'avantage des «Bleus», omniprésents dans la couverture et la relance.

De même, le ratissage de la deuxième balle a permis à la bande à Dridi d'amorcer des contres très dangereux par l'intermédiaire du rapide Kabbou, qui a constitué à chaque accélération un danger constant pour la défense stadiste. C'est lui qui a été à l'origine des deux buts de la victoire à la fin de la période initiale, après avoir obtenu des coups francs très proches de la zone adverse, idéalement bottés par l'ex-Stadiste Jelassi et transformés en but par les deux axiaux Dziri et Zouhir, qui ont, grâce à leur opportunisme, permis à leur équipe de mener au score avant la pause, c'était le meilleur scénario pour Dridi qui va serrer l'étau sur son adversaire après la pause.

Cela dit, et afin de bloquer complètement les manœuvres stadistes, Dridi a fait entrer un nouveau pivot, Sabbahi, à la place d'un attaquant, Amri. Un changement judicieux qui a libéré complètement le régisseur Jelassi, qui a profité des espaces laissés par l'adversaire pour distiller de bonnes balles à Kabbou, très véloce et rapide, et qui aurait pu, s'il avait trouvé du soutien, corser la note.

Grâce à son excellente lecture du jeu de son adversaire du jour, Dridi, en tacticien rusé, a préparé minutieusement la stratégie adéquate pour piéger un ST, certes dominateur, mais désormais manquant d'inspiration et, surtout, de réalisme. Espérons que cette manière de gérer le groupe se poursuivra avec la même détermination et envie dans le reste du parcours afin que l'USM puisse préserver cette dynamique positive, synonyme d'un vrai décollage pour assurer le maintien.