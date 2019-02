Ile Maurice: Agression mortelle - Un policier et un trentenaire arrêtés

Premduth Panchoo, 49 ans, a été retrouvé avec des blessures, à Curepipe, après une beuverie dans la soirée de jeudi. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Maxwell Monvoisin, a attribué son décès à des chest injuries et privilégie la thèse d'agression. Deux individus qui consommaient de l'alcool en sa compagnie, à savoir un policier et un trentenaire, ont été arrêtés et placés en détention. Les deux suspects devront comparaître devant la justice ce samedi 9 février.

Premduth Panchoo, un Curepipien, se trouvait chez son voisin, un policier de 47 ans affecté à la Special Supporting Unit Technical Unit et qui s'est absenté de son travail depuis le 22 janvier. Ils étaient en compagnie de deux autres individus de 37 et 47 ans, domiciliés dans la région.

À un moment donné, l'un d'eux aurait vu Premduth Panchoo dans un état anormal. Questionné, ce dernier devait dire qu'il avait fait une chute. Des personnes sont alors allées informer son père. Premduth Panchoo est rentré chez lui et est allé se coucher. Il a rendu l'âme.

Le SAMU, la police de Curepipe et la Criminal Investigation Division de Curepipe, sous la supervision de l'assistant surintendant de police Omrawoo, ont été appelés chez lui. Et le médecin de service a constaté son décès. Les limiers du Scene of Crime Office ont examiné les vêtements de la victime. Ils ont aussi passé au peigne fin la maison du policier qui a été bouclée.

Dans le passé, le policier, qui était affecté au poste de Curepipe, avait déjà créé la polémique. Il aurait pris le volant en état d'ivresse durant son service.

Les suspects n'ont pas encore donné leur version des faits. La Major Crime Investigation Team sous la houlette du surintendant de police Purmarssur a pris le relais de cette affaire. Les funérailles de Premduth Panchoo sont prévues aujourd'hui.