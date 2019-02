Cote d'Ivoire: Marie-Irène Richmond, à propos de l'image du Rotary - "Notre visibilite au plan local n'est pas optimale"

Les rotariens de Côte d'Ivoire ont décidé, pendant toute une journée, de réfléchir sur la nécessité d'améliorer leur image afin d'accroître leur effectif et de se faire connaître des populations.

L'image publique du Rotary en Côte d'Ivoire était au coeur d'un séminaire de formation qui a s'est tenu récemment , à la salle "4 Masques" de l'hôtel Président de Yamoussoukro.

Initiée par la Commission nationale formation (Cnf) du District 9101, cette formation qui a réuni plus de 150 membres venus des 29 clubs que compte la Côte d'Ivoire, vise à donner aux rotariens, les outils et la formation nécessaires pour faire la promotion du Rotary et de ses clubs. Mais au-delà, ce renforcement des capacités ambitionne d'aider les clubs et les districts à créer un plan et des campagnes d'image publique.

Pour Marie Irène Richmond Ahoua, ancien gouverneur, formateur et assistant coordonnateur de zone qui a présidé le séminaire, le constat est très clair depuis de nombreuses années. Selon elle, de nombreuses enquêtes ont démontré la méconnaissance du Rotary par les populations, en dépit des importantes actions initiées par tous les clubs depuis 1956, au titre du social et dans divers domaines de compétence.

Selon elle, cette méconnaissance se justifie par le fait que les membres ont toujours pensé qu'il suffisait de poser une pancarte avec le logo du Rotary sur les sites des activités pour en garantir leur image au sein des populations. "Chers amis, nous n'avons pas à changer le Rotary. Nous devons simplement améliorer notre image. Notre communication externe doit être claire et pertinente. En fait, il convient de présenter en des termes simples, ce que tout le monde comprend. En y réfléchissant bien, c'est comme si nous nous parlions à nous-mêmes. Il apparaît judicieux de délivrer un message qui touche le public, avec des visuels forts", a-t-elle conseillé avant de justifier également pourquoi les effectifs stagnent alors que la marque du Rotary est bien ancrée au plan mondial. Selon Marie Irène Richmond Ahoua, la visibilité au plan local n'est pas optimale. C'est pourquoi elle a fait remarquer qu'il est temps que les insignes, le logo et les roues aient un sens aux yeux des populations et singulièrement des personnes rotariables.

A cette même occasion, la Pdg Marie Irène Richmond a réaffirmé la ferme volonté des rotariens de poursuivre leurs efforts en vue de l'éradication de la polio, dans les trois prochaines années, avec l'appui du gouvernement et des différents partenaires.

Pour la Past gouvernor District 9101, ce séminaire de Yamoussoukro vient à point nommé, car il devra aider les responsables des relations publiques des clubs et autres rotariens à accroître leurs effectifs, à étendre les partenariats locaux, à augmenter les collectes de fonds et à promouvoir la participation des clubs aux actions de grande envergure afin de changer des vies et promouvoir le bien-être des populations. De sorte à appuyer les efforts du gouvernement en cette année 2019, où le Président de la République a décidé de renforcer ses actions au plan social.

Pour sa part, Fernand Amani, président de la Commission nationale Formation, s'est réjoui de la mobilisation des membres à ce séminaire, avant de rappeler les trois thèmes qui devront faire l'objet de séminaire de formation, chaque année, à savoir l'Effectif, la Fondation et l'Image publique.

Quant au président du comité d'organisation, Arthur Assi et au président du club Yamoussoukro Doyen qui accueille, ils ont invité les membres à une grande assiduité à l'effet de tirer profit de cette formation.

Les relations avec la presse, les ressources du Brand center, les partenariats avec les associations locales, la communication en cas de crise, les réseaux sociaux et presse numérique, sites internet, bulletins d'informations des clubs sont, entre autres, les thématiques qui ont meublé ce séminaire.