Angola: Le ministre des Relations Extérieures au sommet de l'UAà Addis-Abeba

Addis — Le ministre angolais des Relations Extérieures, Manuel Augusto, est arrivé à Addis-Abeba (Éthiopie) vendredi après-midi pour participer, au nom du Président de la République, João Lourenço, au 32ème Sommet ordinaire des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union africaine (UA), qui commence dimanche.

Le 32e Sommet, qui aura pour thème "Année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées dans leur propre pays: solutions durables pour les déplacements forcés en Afrique", sera présidé par le Président égyptien, Abdel Fattah Al-Sisi, qui assumera la présidence tournante de l'organisation à partir du dimanche 10 février.

La réunion des dirigeants africains sera marquée par une analyse des questions les plus importantes d'actualité, telles que la mise en œuvre de la décision de réformer l'organisation, les élections tenues en 2018 sur le continent, l'intégration régionale, la situation en matière de paix et de sécurité, la situation humanitaire et l'analyse du budget 2019.

Au cours de la session, le Président rwandais Paul Kagame, qui cessera ses fonctions à la tête de l'organisation continentale, rendra compte du processus de réforme en cours au sein de l'institution à la suite de la onzième session extraordinaire du Sommet des Chefs d'État sur les réformes, tenues du 17 au 18 novembre 2018.

Lors de la réunion, le président de la Commission de l'Union africaine devrait présenter un rapport sur la situation de la paix et de la sécurité en Afrique et sur les actions entreprises par l'organisation à cet égard en 2018.

La situation de crise sur le continent, en particulier dans des pays tels que la RD Congo, la RCA, la Libye, le Soudan du Sud, le Burundi, la Somalie et des informations actualisées sur la mise en œuvre de la feuille de route principale pour réduire au silence les armes d'ici 2020, ainsi que sur les processus électoraux menés en 2018 en RD Congo, en Sierra Leone, au Cameroun et à Sao Tomé-et-Principe, feront également objet du rapport sur la paix et la sécurité.

Le sommet abordera également la question de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique.

Outre le ministre Manuel Augusto, la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, le secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Tete António, ainsi que d'autres responsables du Ministère des Relations Extérieures, séjournent également à Addis-Abeba.