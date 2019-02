Angola: Signature d'un accord de coopération entre le Ministère du Tourisme et l'Université Agostinho Neto

Luanda — Le tourisme interne en Angola gagnera un grand élan et notoriété en conséquence de la signature vendredi d'un protocole de coopération entre le Ministère de l'Hôtellerie et Tourisme et le Centre d'Etudes et Sciences Juridico-Politiques de l'Université Agostinho Neto.

Le document a été signé par le secrétaire général du Ministère de l'Hotelerie et Tourisme, António da silva, et par Raul Araújo, directeur du Centre d'Etudes et Sciences Juridico-politiques de l'Université Agostinho, au cours d'une cérémonie réalisée à Luanda.

À la lumière de cet accord d'une durée de deux ans, le centre d'étude va recueillir des images des hôtels , restaurants et autres institutions de références du pays, se limitant dans une première phase aux provinces de Luanda, Benguela, Cabinda, Malanje, Huila, Cuando Cubango e Namibe.

Le mémorandum prévoit également que les parties donneront priorité à l élaboration, consolidation, exécution, partage des connaissances et expériences dans les différents domaines d'intérêt touristique, tout en respectant le droit de l'égalité et de la réciprocité des avantages.

À l'occasion, la ministre de l'Hôtellerie et Tourisme, Ângela Bragança, a déclaré que l 'accord permettra de valoriser, au maximum, le potentiel touristique national en se basant sur l'expérience régionale et internationale, de manière à se conformer aux actuelles normes touristiques internationales.