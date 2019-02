Nigeria: Taiwo Awoniyi - « Je vais devoir chercher un club de plus haut niveau »

Revenu à Mouscron après un passage mitigé à Gand, Taiwo Awoniyi devra se trouver un nouveau club l'été prochain.

Ressuscité depuis son retour à Mouscron avec deux buts et une passe decisive en trois matches, Taiwo Awoniyi sera littéralement habité par la rage de vaincre dimanche soir. Avec l'Excel, il retrouvera la Ghelamco Arena où le public fut sans pitié pour lui. L'attaquant âgé de 21 ans a été considéré comme un flop, alors qu'il marche désormais sur l'eau à Mouscron où il a été directement mis en confiance. Ce qui ne fut pas le cas chez les Buffalos. L'attaquant nigérian, prêté par Liverpool, a retrouvé le club où il s'est révélé : Mouscron. Il disputera la fin de saison sous les couleurs de l'Excel, à nouveau sous la forme de prêt.

Le Nigérian est revenu à Mouscron en ce début d'année, et son retour est quasiment synonyme de maintien pour l'Excel, avec deux buts qui ont rapporté six points lors de ses deux premières apparitions. Mais Taiwo Awoniyi qui se sent « comme chez lui » dans la botte du Hainaut, sait que l'histoire ne durera pas au-delà du mercato estival. « Je vais devoir chercher un club de plus haut niveau », explique-t-il au Laatste Nieuws relayé par walfoot. « C'est ce que veut Liverpool (club auquel il appartient toujours) et après je pourrai obtenir mon permis de travail en Angleterre. »

Taiwo Awoniyi s'était érigé comme l'une des révélations de la saison dernière avec ses dix buts et ses sept passes décisives (toutes compétitions confondues). Ses performances avaient attiré l'œil de quelques-uns des plus grands clubs belges. Gand avait réussi à convaincre Liverpool. Mais le buteur n'a pas connu la même réussite et ne s'est jamais imposé à la Ghelamco Arena. Rarement titulaire, il n'a inscrit que 3 buts.