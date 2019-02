Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 2/24e journée)

Pas de vainqueur entre Orléans et Le Havre (1-1). Mais un beau duel entre Durel Avounou, positionné très haut, et Fernand Mayembo, titulaire dans l'axe de la défense normande. Le milieu orléanais a été très disponible pour combiner dans le jeu court et rapide. Malgré du déchet sur un terrain difficile, il a eu le mérite de poser le jeu alors que les rafales de vent rendaient le jeu aérien stérile. Sa bonne frappe juste avant la pause aurait méritée un meilleur sort (45e) puis il manque sa reprise en fin de match, au plus fort de la domination orléanaise (79e).

De retour de suspension, Fernand Mayembo a imposé sa densité physique. Parfois trop à l'image de son intervention sur Benkaid, sanctionné d'un jaune (60e).

Puissant, il s'impose à deux reprises sur des coups de pied offensif en faveur de son équipe, mais ne trouve pas le cadre (tête sur un coup-franc à la 31e et du gauche à bout portant sur corner à la 52e).

Le Paris FC s'impose 1-0 à Troyes. Sans Dylan Saint-Louis, ni Morgan Poaty, restés sur le banc.

Yves Pambou était aligné de relayeur gauche lors de la défaite de Grenoble face à Lorient (0-1). Remplacé à la 75e pour sa première titularisation avec le club isérois.

Béziers partage les points avec Sochaux (0-0). Le deuxième point du promu en 2019 (pour 3 défaites). Junior Etou était aligné en sentinelle devant la défense : dur sur l'homme avec un carton jaune pour jeu dangereux, mais aussi plusieurs duels gagnés.

Valenciennes remporte une victoire précieuse à Clermont (0-1). Remplaçant, Eden Massouema est entré à la 72e, alors que son équipe était réduite à dix.

Sans Christopher Maboulou, non retenu, Nancy est battu à domicile par Châteauroux (0-1).

Au classement, le Paris FC, 4e avec 42 points, reste dans la course au titre. Le Havre est 6e avec 37 points, suivi de Troyes et Grenoble, 8e et 9 avec 35 points.

Malgré sa série de trois matchs sans défaite, Orléans ne décolle pas vraiment au classement (11e avec 31 points), mais garde une avance confortable sur Béziers, barragiste avec 20 points. Nancy, 17 points, est dernier.