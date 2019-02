Cote d'Ivoire: TIC / Smart Africa - Isaac Dé et ses pairs ont planché sur la réglementation du Réseau africain unique

Les travaux des ministres visaient la prise d'importantes décisions réglementaires et techniques relatives à la mise en œuvre effective du Réseau africain unique (Rau) qui a pour missions, d'une part, d'affirmer la souveraineté des pays du continent à surveiller leur propre trafic

Le ministre de l'Économie numérique et de la Poste a participé à la réunion ministérielle extraordinaire qui s'est tenue hier à Addis-Abeba.

Claude Isaac Dé, ministre de l'Économie numérique et de la Poste, a pris part hier à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, à une réunion ministérielle extraordinaire sur la réglementation du Réseau africain unique (Rau), en prélude au Conseil d'Administration de Smart Africa qui se tient du 7 au 12 février, en marge du 32e Sommet des Chefs d'État et de gouvernements de l'Union africaine (Ua). La rencontre des ministres à laquelle il a participé était une séance de travail préparatoire des réunions du Comité de pilotage de Smart Africa qui se déroule aujourd'hui et du dernier tour d'échanges du Conseil d'Administration de l'initiative qui s'ouvrira le 11 Février.

Les travaux des ministres visaient la prise d'importantes décisions réglementaires et techniques relatives à la mise en œuvre effective du Réseau africain unique (Rau) qui a pour missions, d'une part, d'affirmer la souveraineté des pays du continent à surveiller leur propre trafic, données et transactions financières et d'en récupérer les bénéfices associés. Mais également pour renforcer le commerce intra-africain et le programme de transformation socio-économique, de soutenir les efforts d'intégration continentale africaine, en particulier, la libre circulation des personnes, des biens et des services à travers le continent. D'autre part, le Rau a pour missions de protéger les frontières africaines contre la fraude des télécommunications et le trafic gris tout en s'attaquant aux menaces économiques et de sécurités associées que ce trafic représente et d'améliorer la qualité du service et le caractère abordable des communications en Afrique.

Pour rappel, Smart Africa a été fondée en 2013 à Kigali, au Rwanda, par la volonté de sept Chefs d'États dont le Président Alassane Ouattara. Smart Africa vise à accélérer le développement socio-économique de l'Afrique dans le domaine de l'économie du savoir, grâce à un accès abordable au haut débit et à l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication. Elle compte, à ce jour, 17 États membres.

