Cote d'Ivoire: Concours international de mathématiques en Malaisie - 13 surdoués ont brillamment représenté la Côte d'Ivoire

Concours international de mathématiques en Malaisie : 13 surdoués ont brillamment représenté la Côte d'Ivoire

13 élèves âgés de 6 à 15 ans, issus d'établissements privés nationaux, ont brillamment représenté la Côte d'Ivoire à la 23e édition du concours international de mathématique qui s'est déroulé en Malaisie, du 9 au 10 décembre dernier. Lors de ce concours qui a vu la participation de plus de 3000 élèves en provenance d'une quarantaine de pays, les 13 représentants ivoiriens ont tous remporté des prix dans les différentes catégories. Les 13 lauréats ont été présentés le 6 février au Plateau. Bien plus que de simples élèves, il s'agit de véritables génies ayant développé des capacités cérébrales spécifiques, grâce à un programme de stimulation des neurones du cerveau. Cette formation a transformé ces mômes ordinaires, en véritables machines à calculer. Ils sont en effet capables de réaliser des calculs mentaux avec une rapidité et une précision sidérantes. Ladite formation leur a été délivrée par la représentation ivoirienne de Universal concept of mental arithmetic system (Ucmas), une structure de développement mental des enfants, présente dans plus de 70 pays à travers le monde.

Leur formateur, Moustapha Koné, a expliqué que la période de l'enfance est la plus appropriée pour stimuler les neurones, et repousser les limites des capacités cérébrales. «Ces aptitudes sont naturelles, mais elles baissent avec l'âge, car les neurones non exploitées meurent», a-t-il soutenu. Augustin Sarr, le directeur régional de l'éducation nationale Abidjan 1, a salué ces performances ainsi que les instigateurs de ce programme. La cérémonie s'est achevée par une démonstration du savoir-faire de ces lauréats, à travers des exercices pratiques d'opérations arithmétiques.