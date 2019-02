Cote d'Ivoire: Gon Coulibaly - « Oui ! abobo est en marche, il ne peut en être autrement »

Le lancement de la TNT le vendredi 8 février 2019 au centre émetteur d'Abobo, a été une occasion pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibay, de rendre hommage à Hamed Bakayoko et au Sidi Touré.

« Nous notons également que la satisfaction des besoins sociaux des populations d'Abobo est prise en charge comme viennent de le témoigner les femmes de Biabou, avec l'accès à l'eau potable. Oui ! Abobo est en marche, il ne peut en être autrement. Abobo est dans le cœur du président de la République et il a dépêché ici à Abobo, un de ses fils pour être le maire de la commune d'Abobo. Merci, Monsieur le Maire, merci monsieur le ministre d'État pour votre présence à cette cérémonie. Mais, je voulais plus particulièrement à cette cérémonie dire que le ministre d'État, ministre de la Défense a servi le pays à divers niveaux et à un moment donné, il a été ministre des Technologies de l'information et de la Communication. En tant qu'ancien ministre des Technologies de l'information et de la Communication, je sais qu'il apprécie à sa juste valeur la cérémonie de ce jour. Merci monsieur le ministre », a indiqué le chef du gouvernement.

Il a également salué le travail abattu par le ministre Sidi Touré : « Permettez-moi également de remercier et de féliciter monsieur le ministre de la Communication et des médias, Sidi Touré. C'est vous monsieur, le ministre qui avez lancé les travaux l'année dernière. Et nous voilà à nouveau réunis avec vous pour le lancement et la mise en service de la TNT sur le district d'Abidjan. Je voulais donc vous féliciter, vous encourager et vous demander de conduire ce projet à terme et dire que nous sommes convaincus que vous le ferez avec toute votre équipe ».