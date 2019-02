Algérie: Fédération algérienne des sports mécaniques - Karim Benhamiche élu nouveau président de la FASM

Alger — Karim Benhamiche a été élu samedi nouveau président de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), lors de l'Assemblée générale élective (AGE) tenue au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales à Souïdania (Alger).

Benhamiche, président de la Ligue d'Alger depuis 25 ans, a obtenu 24 voix contre 12 voix pour Khadidja Ben Mahrouche, présidente de la Ligue de Laghouat.

Deux candidats étaient en lice pour le poste de président de la FASM .Il s'agit de Karim Benhamiche, président de la Ligue d'Alger et dont l'expérience n'est plus à présenter puisqu'il en est à son 5e mandat consécutif et Khadidja Ben Mahrouche, présidente de la Ligue de Laghouat.

Concernant les candidatures au bureau fédéral, composé de sept membres, 14 dossiers ont été validés par la commission: Rafik Ali Bacha, Ali Lamri, Youcef Khalef, Ramy M'Hand, Hedroug Rafaâ, Mohamed Houari Senni, Zaoued Belatreche, Fethi Benaissa, Smail Hamrani, Amine Laibi, Abdelkader Medad, Megari Omar, Hadj Erghir et Mohamed Khetal.

Après le rejet des bilans moral et financier de la saison 2018, présentés par le président par intérim Amir Benamar lors de l'Assemblée générale ordinaire (AGO), il a été procédé lors de l'AG extraordinaire (AGEx) à la désignation des Commissions de candidatures et de recours pour les élections du nouveau président et son bureau exécutif.

Les membres de l'AG ont justifié leur rejet des deux bilans par "la violation de la règlementation en vigueur concernant la gestion sportive et financière de l'instance fédérale ainsi que les dépenses abusives pour des objectifs non-atteints".