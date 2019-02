Algérie: Algérie-Cuba - Les relations "solides et fraternelles" saluées

Havane (Cuba) — Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi et le premier vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Marcelino Medina ont salué, vendredi soir à la Havane, les relations "solides et fraternelles" unissant l'Algérie et Cuba.

Lors de sa rencontre avec M. Medina au siège du ministère des Affaires étrangères de Cuba, en marge de la foire internationale du livre de la Havane, M. Mihoubi a indiqué que la présence de l'Algérie à cet évènement en tant qu'invitée d'honneur témoignait de "la solidité des relations" bilatérales, affirmant que "les relations culturels étaient plus solides et plus durables notamment lorsqu'il s'agit de deux pays partageant des valeurs et des principes révolutionnaires fondés sur le droit à la liberté et à l'indépendance".

"La présence du président cubain, Miguel Diaz-Canel à la cérémonie d'ouverture de la foire laisse présager des relations plus solides à l'avenir", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Premier vice-ministre cubain des Affaires étrangères a souligné que "les relations bilatérales étaient +solides, fraternelles et amicales+ et enracinées dans l'histoire à travers la solidarité et les actions communes entreprises par les deux pays dans les moments les plus difficiles".

Se félicitant du bon niveau de consultations tenues régulièrement entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, M. Medina a "exprimé sa volonté d'œuvrer davantage pour le développement de ces relations à l'avenir".

A rappeler que l'Algérie prend part à la foire internationale du livre de la Havane qui s'étalera jusqu'au 17 février avec une délégation composée d'écrivains, d'artistes et des cinématographes qui animeront des conférences littéraires et des projections de filmes et d'autres activités culturelles.