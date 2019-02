Afrique du Nord: AS Nancy - Abdelhamid El Kaoutari veut lutter jusqu'au bout

Une défaite à domicile difficile à digérer pour le défenseur marocain Abdelhamid El Kaoutari car son nouveau club occupe seul la lanterne rouge.

Dans le cadre de la 24e journée de Ligue 2, l'AS Nancy Lorraine et le LB Châteauroux avaient rendez-vous hier vendredi au Stade Marcel-Picot. Châteauroux a gagné (0-1), grâce à un but du Togolais Razak Boukari. En infériorité numérique quasiment tout le match après l'expulsion de Poha (15e ), l'ASNL n'a lâché prise qu'une fois. Mais cette courte défaite est suffisante pour lui accrocher de nouveau la lanterne rouge de la Ligue 2 aux fesses.

« On avait fait beaucoup d'efforts toute la semaine pour préparer ce match. On a fait une bonne entame, et on se prend un rouge au bout de 15 minutes. L'arbitre a directement dégainé le rouge, c'est rageant. On va garder le positif, notamment les occasions créées en deuxième période à 10 contre 11. On ne baisse pas les bras, on continue à bosser la tête levée. Je suis persuadé que ça va venir, » a déclaré Abdelhamid El Kaoutari à l'issue de cette rencontre qui a enregistré la titularisation des deux marocains.