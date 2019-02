Sénégal: Macky Sall, Me Madické Niang et Issa Sall en Casamance

Dakar — La région naturelle de la Casamance va accueillir, au 7e jour de la campagne électorale, les candidats Madické Niang, Macky Sall et Issa Sall qui se rendront à Kolda, Séhiou et Ziguinchor.

Le candidat de la coalition "Madické 2019" sera l'hôte de la ville de de Goudomp (Sédhiou) et des départements de Oussouye, Bignona et Ziguinchor. Des visites à des chefs religieux et des meetings sont annoncés.

Le candidat du PUR, Issa Sall, va continuer sa campagne dans la partie sud du pays. Sa caravane va sillonner Goudomp, Sédhiou, Kolda, Médina Yoro Foula, Koukane et Vélingara où Issa Sall va tenir un meeting à Vélingara.

Le président sortant et candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Macky Sall, sera reçu par le Khalife de la cité religieuse de Médina Gounas. Il sera aussi à Vélingara, Médina Yoro Foulah et Kolda. Des caravanes et des meetings sont prévus dans plusieurs localités.

Le candidat de la coalition "Sonko président", Ousmane Sonko, a suspendu sa campagne, ce samedi, pour une audience avec l'ancien président Abdoulaye Wade.

Idrissa Seck est annoncé dans la région de Tambacounda.