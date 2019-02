Ile Maurice: Collèges confessionnels moins performants - «Ce n'est pas notre business de fabriquer des lauréats»

Cette année, seul un établissement confessionnel a produit un lauréat. Il s'agit du collège du St-Esprit, à Quatre-Bornes. Si la Dean du Grade 13 (anciennement Upper VI), Prabha Dhoonooah, confie que le collège s'attendait à avoir deux à trois lauréats, son recteur, Lindsay Thomas fait ressortir : «Ce n'est pas notre business de fabriquer des lauréats. Si on en a, très bien.»

Il s'inquiète surtout du taux de réussite qui se chiffre à 87,94 %, pour la cuvée 2018. Soulignons que le collège du St-Esprit ne figure pas parmi les 13 meilleures performances. Dans cette liste, le seul collège confessionnel qui y figure est celui du Collège Lorette de Quatre-Bornes. «J'aurais préféré que cela soit au-delà de 90 %. A priori, un chiffre avoisinant 88 % peut sembler encourageant, mais je me méfie des chiffres. Je ne suis pas satisfait. On ira voir les détails pour une analyse des résultats», convient-il.

Dans la foulée, Lindsay Thomas confie «Des fois, on a eu des résultats meilleurs, d'autres fois moins bons. On n'est pas en présence de taux par matière, entre autres. On attend d'avoir tout ça pour avoir une idée précise de la situation. On va tirer les leçons qui s'imposent, et se mettre au travail pour un avenir meilleur.» D'ajouter qu'un élève a attiré son attention sur le fait que le tableau d'honneur démontre que le collège du St-Esprit a produit des lauréats pendant les trois dernières décennies. «On essaiera de continuer sur la lancée mais on n'en fera pas une obsession», partage le recteur.

Meilleurs élèves en Grade 7 dans les collèges d'État

Pour sa part, la directrice du Service diocésain de l'éducation catholique, Gilberte Chung Kim Chung, se dit d'emblée heureuse pour tous les lauréats qui sont aujourd'hui récompensés pour leurs efforts soutenus. «Il est un fait que ce sont les collèges d'État qui sont à l'honneur car il ne faut pas oublier que ce sont les élèves qui ont les meilleurs résultats qui y sont admis dès le Grade 7 (ex-Form I). Nos collèges confessionnels ne déméritent pas - la cuvée n'est pas homogène car nos élèves sont de diverses habiletés intellectuelles et types d'intelligence», fait-elle valoir. Elle cite l'exemple du collège Père Laval, qui accueille les élèves les plus faibles, mais qui a permis à 15 élèves de réussir sur 18. «C'est une grande satisfaction.»