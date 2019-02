Algérie: Présidentielles - Le boycott des élections "ne sera pas une solution" aux problèmes du pays

Bouira — Le boycott des prochaines élections présidentielles prévues le 18 avril "ne sera jamais une solution aux problèmes du pays", a indiqué samedi le président du parti Tajamoue Amel El-Djazair (TAJ), Amar Ghoul en marge du forum régional de la femme organisé par son parti à l'office des établissement de jeunes (ODEJ) de la ville de Bouira.

"Le boycott des prochaines présidentielles, auquel certains parties appellent, ne sera jamais une solution aux problèmes du pays, car le boycott mène à la dérive et à l'aventure puis à une période transitoire, alors que la situation de notre pays ne demande pas tout ça, l'Algérie n'est pas en guerre", a expliqué M. Ghoul à la presse, avant d'appeler à une forte participation afin de réussir ce rendez-vous électoral.

A propos du grand nombre de candidats devant participer aux prochaines élections, le patron de Taj a expliqué que cela constituait une opportunité pour élever le niveau du discours politique et la qualité des programmes durant la campagne électorale, "et cela est une bonne chose pour le pays", a souligné l'hôte de Bouira.

"L'existence du grand nombre de candidats à la prochaine présidentielle prouve que le jeu politique n'est pas fermé et que les élections sont ouvertes et que l'Algérie est un pays de liberté et de la démocratie", a ajouté le même intervenant, qui a appelé toutes les parties à respecter tous les candidats dans le cadre d'une véritable démocratie.

"Chacun des candidats est appelé à présenter son programme et ses propositions, et à la fin, c'est le peuple qui décidera, et le peuple est souverain dans son choix", a indiqué M. Ghoul.

M. Ghoul est revenu sur le soutien des quatre partis de la coalition présidentielle à la candidature du président Bouteflika pour un cinquième mandat. Sur ce point, il a réaffirmé la volonté et l'engagement des membres de la coalition à soutenir avec force leur candidat.

"Les quatre partis de la coalition présidentielle détiennent 80 % du support électoral, donc nous à Taj, avons présenté notre candidat Abdelaziz Bouteflika par conviction et fidélité, car il est le seul candidat, qui jouit d'un consensus populaire et politique", a ajouté le président de Taj.

"Le choix de soutenir Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat est dicté aussi par les circonstances régionales et internationales actuelles auxquelles fait face l'Algérie", a encore expliqué l'orateur, faisant savoir qu'une commission nationale de TAJ avait été installée dans toutes les wilayas du pays pour mener à bien la campagne électorale en prévision des présidentielles du 18 avril 2019.

par ailleurs, Rhoul, a appelé dans son allocution d'ouverture de ce forum régional la femme algérienne à s'impliquer davantage dans l'action politique en prévision de l'élection présidentielle et des autres échéances électorales "afin de porter sa voix et participer avec force à l'édification du pays".

"En prévision de la prochaine élection présidentielle, ainsi que des autres échéances électorales, nous voulons que la femme joue un rôle principal et qu'elle s'implique fortement dans l'action politique pour porter sa voix, ses préoccupations ainsi que ses ambitions", a insisté M. Ghoul lors de ce forum, présidé par Fatma Zohra Zerouati, membre du bureau politique de TAJ chargée de la femme, et ministre de l'environnement, et des énergies renouvelables.

A travers cette rencontre régionale, "nous voulons donner davantage de respect, et de la place spéciale à la femme algérienne dans la société. Nous organisons ce forum pour former la femme, la sensibiliser et lui donner plus de protection et d'immunité", a-t-il dit.

M. Ghoul a saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour ses décisions historiques visant à donner une véritable place à la femme algérienne dans la société et dans les institutions de l'Etat via notamment l'instauration de la loi relative à l'augmentation à 30 % du taux de la représentativité de la femme au Parlement.

"Nous devons tous reconnaître ce qu'a consenti le président de la République pour la promotion de la femme dans notre pays. Il restera le premier président dans l'histoire de l'Algérie à avoir donné une véritable place à la femme sur la scène politique et institutionnelle", a expliqué M. Ghoul.

Dans son intervention, la présidente du Forum Mme Zerouati a de son côté souligné l'importance du rôle de la femme dans la promotion de la société algérienne. "Le forum régional de la femme organisé aujourd'hui a pour objectif de protéger les droits de la femme et renforcer et promouvoir sa place dans la société", a-t-elle expliqué.