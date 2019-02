Algérie: Messahel s'entretient avec la Haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères

- Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu samedi à Addis-Abeba (Ethiopie) avec la vice-présidente de la Commission européenne et Haute représentante de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Federica Mogherini.

L'entretien qui s'est déroulé en marge du sommet de l'Union africaine (UA), a porté sur les relations d'ensemble entre les deux parties et les voies et moyens de leur renforcement, ainsi que sur les prochaines échéances bilatérales. A ce titre, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations bilatérales et du dialogue politique Algérie-UE.

M. Messahel et Mme Mogherini ont également procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation dans la région sahélo-saharienne, notamment en Libye et au Mali, la coopération dans l'espace méditerranéen, ainsi que la situation en Afrique du Nord et les relations intermaghrébines.

Les deux parties sont convenues de poursuivre la concertation bilatérales sur l'ensemble des questions évoquées.