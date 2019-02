Algérie: MAEP - Ouyahia félicite le Mozambique et la Côte d'Ivoire pour les "progrès réalisés"

Addis-Abeba — Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a félicité, lors du 28ème sommet du Forum des chefs d'Etat et de gouvernement du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), dont les travaux se sont ouverts samedi à Addis-Abeba, le Mozambique et la Côte d'Ivoire pour les "progrès réalisés" en matière de développement politique et socio-économique.

M.Ouyahia, représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a pris part à ce sommet qui a enregistré la présentation de deux rapports d'évaluation concernant la République de Côte d'Ivoire et la République du Mozambique.

Au titre de l'examen de ces deux rapports, le Premier ministre a adressé ses félicitations à la Côte d'Ivoire pour "les progrès remarquables sur la voie de la réconciliation nationale et du redressement politique, économique et social à l'issue d'une période pénible de son histoire contemporaine".

Il a, à cet égard, exprimé les félicitations de l'Algérie au Président Alassane Ouattara et au Gouvernement ivoiriens pour "les résultats atteints" en les encourageant à "persévérer sur cette voie".

M.Ouyahia a, également, salué "la volonté du Gouvernement mozambicain de dépasser les récents troubles que son pays a connues", rappelant "la longue tradition de solidarité qui lie l'Algérie avec le Mozambique depuis sa lutte de libération nationale et le conflit interne que le peuple mozambicain a su dépasser avec un haut degré de patriotisme et avec un attachement avéré à la réconciliation".

Il a également relevé "avec satisfaction" les progrès "importants" que le Mozambique a réalisés au "plan du développement humain, notamment en matière d'insertion des jeunes, avec la création de près d'un million deux cents milles emplois en trois ans".

"Nous sommes convaincus que grâce à l'engagement de son Gouvernement à poursuivre les réformes, à la restauration de la paix et de la stabilité à l'intérieur de ses frontières et grâce aux revenus qu'il tirera de ses ressources naturelles, y compris en hydrocarbures, le Mozambique progressera encore davantage sur les voies de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement", a ajouté le Premier ministre.

Il est à signaler, par ailleurs, que Mme Fatima Zohra Karadja a été élue Vice-Présidente du Panel des personnalités éminentes du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs. L'ex-Premier ministre éthiopien, Hailemariam Dessalegn, a été élu membre de ce Panel.

Au cours des travaux de ce sommet, le président du Tchad et Président en exercice du MAEP, Idriss Deby Itno, a présenté un rapport sur l'état de la Gouvernance en Afrique.

Il est à relever que l'Algérie figure parmi les Etats membres fondateurs du Mécanisme africain d'évaluation par les Pairs, qui vise à affirmer les capacités de réformes et d'auto-évaluation des pays africains.

Depuis le lancement de ce Forum en 2003, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a présenté deux rapports d'évaluation sur l'état de la gouvernance en Algérie.

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, est accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, aux travaux du 32ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, prévus dimanche et lundi.