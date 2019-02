Ile Maurice: «Tradition maintenue» au MGI

Les années passent et le Mahatma Gandhi Institute Secondary School (MGISS) étend sa liste de lauréats. Bibi Narmeen Boolaky et Saphia Arbeena Beekawoo ont décroché une bourse dans la filière artistique. Avec un taux de réussite de 98,28 %, Surekha Ramful, la rectrice, se dit très satisfaite des résultats. «Nous avons maintenu cette tradition», fait-elle valoir

Cris de joie, rires, pétarades... L'ambiance était déjà à son comble avant l'arrivée des deux lauréates au MGISS, hier. Accompagnées de leurs parents, Bibi Narmeen Boolaky et Saphia Arbeena Beekawoo ont été accueillies comme des «héros».

Pour Bibi Narmeen Boolaky, 18 ans, «c'est un travail assidu qui a porté ses fruits aujourd'hui». Toutefois, la lauréate concède que son parcours n'a pas été facile. «Je prenais huit leçons par semaine. J'avais à peine un petit moment pour moi. Mais c'est le sacrifice que j'ai fait et j'ai aucun regret», confie cette habitante de Saint-Pierre. Elle pense étudier le droit à Londres.

Bibi Narmeen Boolaky avait choisi l'anglais, les mathématiques et la sociologie comme matières principales et le français comme matière subsidiaire. Outre le collège, elle participait à des activités extrascolaires. Elle a même siégé en tant que chairperson pour la Model United Nation.

De son côté, Saphia Arbeena Beekawoo affirme qu'entre le stress et le désespoir, elle a su trouver le tempo durant ces deux dernières années au collège pour devenir lauréate. «J'ai persévéré grâce au soutien que j'ai eu de mes parents, de mes enseignants et camarades.» Dans sa famille, c'est toute une génération qui a fréquenté le MGISS, tout comme son père et son frère.

Saphia Arbeena Beekawoo avait opté pour l'anglais, le français et les Islamic Studies comme sujets principaux et l'art comme sujet subsidiaire. «Honnêtement, c'est mon sub qui me faisait plus peur car l'art demande plus de travail, avec la partie préparatoire», dit-elle. Hormis ses activités scolaires, la lauréate est aussi douée en calligraphie. Elle pense poursuivre des études en psychologie ou en droit.