Afrique: Bordeaux - Les excuses publiques de Yann Karamoh

On l'évoquait récemment. Yann Karamoh, arrivé à Bordeaux l'été dernier sous forme de prêt, a été mis à pied par ses dirigeants pour indiscipline. On lui reproche un comportement « inapproprié et inacceptable ».

Auteur de 15 matchs et 3 buts cette saison, l'ailier franco-ivoirien a posté ce samedi un message sur les réseaux sociaux. Un message dans lequel l'ancien joueur du SM Caen s'est excusé.

« J'écris ce message aux yeux de tous pour des excuses concernant mon comportement mais également pour les déformations de la situation par plusieurs personnes extérieures au conflit. Ce qui d'ailleurs rajoute des tensions qui n'ont plus lieu d'être. Je m'excuse sincèrement auprès des personnes que j'ai pu blesser ou offenser par mes propos ou par mon attitude. Je m'en veux d'avoir laissé mes paroles excéder mes pensées. Je regrette que ma sincérité et mon franc-parler, en toutes circonstances, soient interprétés comme de la provocation voire comme de l'arrogance. Je regrette aussi que mon comportement ait été pointé du doigt médiatiquement comme pour mieux me stigmatiser », a réagi Karamoh.

Yann Karamoh est d'ailleurs revenu sur son voyage sur Paris après sa mise à l'écart.

« Mon retour à Paris après ma mise à l'écart contre Marseille n'avait pas pour but d'être une provocation. J'avais besoin de passer du temps avec des personnes proches et me libérer la tête », s'est-il justifié.

Reste à savoir s'il sera compris et pardonné par ses dirigeants.