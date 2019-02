Sénégal/Egypte: Premier League - Grâce à Mané et Salah, Liverpool reprend la tête du classement

Après deux partages consécutifs en championnat face à Leicester et West Ham, Liverpool a retrouvé la victoire samedi après-midi lors de la 26e journée de Premier League. Les Reds se sont imposés 3-0 face à Bournemouth et confortent leur première place avec trois points de plus que Manchester City à égalité de matches joués.

Grâce à des buts de Sadio Mané (24eme), Georginio Wijnaldum (34eme) et Mohamed Salah (48eme), Liverpool a tranquillement déroulé lors de la réception de Bournemouth. Liverpool a débloqué la situation assez vite grâce à Sadio Mane, buteur de la tête (24e). Dix minutes plus tard, Georginio Wijnaldum a doublé la mise d'un subtil lob (34e) pour rassurer les siens. Le troisième but est arrivé juste après la mi-temps grâce à Mohamed Salah, bien servi par une talonnade de Firmino (48e).

Après des matchs nuls contre Leicester City et West Ham, la formation managée par Jürgen Klopp a relancé la machine contre les Cherries. Avec ce succès 3-0, les Reds reprennent provisoirement trois points d'avance sur Manchester City, qui a rendez-vous dimanche avec Chelsea. En plus d'avoir repris la tête du championnat anglais (3 points devant City), Liverpool a fait le plein de confiance avant son prochain rendez-vous, le 19 février prochain contre le Bayern Munich, à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.