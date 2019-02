Cote d'Ivoire: Les épouses des ambassadeurs aux côtés de la 1ère dame

La cérémonie de dîner gala du Groupe des épouses des chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire (Gecmd-ci), au profit des populations démunies, a eu lieu le vendredi 08 février 2019, à l'Hôtel Ivoire, Abidjan-Cocody, en présence de la Première Dame Dominique Ouattara, marraine de l'événement.

Le Gecmd-ci a, à cette occasion, rendu hommage à la marraine pour ses efforts en faveur du bien-être des couches sociales les plus défavorisées. Un trophée en forme des cinq doigts de la main lui a été décerné pour traduire cela.

« Cette soirée n'aurait pas pu voir le jour sans le concours et l'accompagnement quotidien d'une dame d'honneur et de conviction, madame Dominique Ouattara dont le dévouement, la générosité et la foi qu'elle met pour soulager les plus vulnérables et rendre le sourire aux enfants et aux femmes sont l'expression de la noblesse de son âme », , a indiqué madame Farida Bouguetaia, épouse de l'ambassadeur de l'Algérie en Côte d'Ivoire et présidente du Gecmd-ci.

Elle a assuré la Première Dame de l'engagement de l'association qu'elle préside, à ses côtés pour la campagne de bénévolat initiée par sa fondation Children of Africa en direction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, notamment des enfants et des femmes, et de leur implication dans l'assistance, à tous les niveaux, des services de l'hôpital dédiés aux indigents et aux personnes en grande précarité. Relativement aux actions déjà menées par le Gecmd-ci, association à vocation humanitaire, depuis sa création le 12 novembre 2015, sa première responsable a avancé les achats d'un appareil médical pour l'hôpital de Treichville en vue de traiter les enfants cancéreux et d'un stabilisateur d'instruments chirurgicaux contre la maladie du nomma. Elle a également le don au ministère de la santé de matériels composé de chaises et de tables pour équiper deux salles de cours au centre de formation des aveugles de Yopougon.

Cette soirée de gala a permis aux épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire de mobiliser à partir des dons et des ventes aux enchères, la somme de 11 300 000F CFA. Ce fond servira à l'amélioration de la qualité de santé et de formation des enfants et des jeunes de Côte d'Ivoire en condition d'exclusion.